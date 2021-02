UG-referens: Mikaels Miljoner – Vad hände sen?

Det är fredag morgon i Oslo för snart tre veckor sen.

Polisen på den norska ekobrottsmyndigheten har i flera dagar förgäves letat efter en man dom misstänker för grova ekobrott.

Här lägger man upp planen för ytterligare en dag med sökande och nu ska våra kollegor på NRK få följa med på jakten efter mannen som heter Jan Helge.

Det som kommer hända i Oslo den här dagen är en direkt konsekvens av de två program Uppdrag granskning tidigare sänt – om Mikaels miljoner och om bankmannen Kurt och hans löften.

Ur Uppdrag granskning 11 mars 2020

Reporter:

Hej Kurt. Nu är jag här igen från Uppdrag granskning. Kan jag slå mig ner?

Kurt:

Nej, nej, nej, nej.

Reporter:

Bara ett ögonblick.

Kurt – en före detta bankman från Umeå – hade lyckats få människor i hela landet att satsa sina besparingar i ett hemligt projekt som skulle göra alla inblandade oerhört rika.

Problemet var bara att det aldrig kom några pengar.

Jan:

På fredagarna ofta så kom ett besked att nu är pengarna betalda nu är affären klar, på måndag kommer vinsten att delas ut.

Kanslist:

Och när måndagen kommer så har jag den här magkänslan att det här är inte bra, det här är inte bra. Och min magkänsla hade aldrig fel.

Fd företagare:

Stämmer det här dom säger då är det slut med det här nu.

Reporter:

Men det har ju aldrig stämt.

Fd företagare:

Nej.

Reporter:

I 20 år har det inte stämt.

Fd företagare:

Nej.

Kurt:

Jag har ingenting att prata med dig om fattar du vad jag säger.

Reporter:

Men det är ju över 100 miljoner kronor Kurt. Som direkt och indirekt har gått in i det här projektet via dig. Och folk får ju sina liv förstörda.

Listan på 89 personer visade vilka som under 20 års tid hade övertygats av Kurt att satsa sammanlagt över 116 miljoner kronor.

Men pengarna gick inte till bankmannen själv. Utan till en helt annan person.

Kanslist:

Jag skulle skicka över det till Mikael, en som heter Mikael.

Reporter:

Och vad visste du om honom?

Kanslist:

Att han jobbade på Danske bank.

Men Mikael är inte någon bankman, utan en 60-årig före detta lastbilschaufför från Västsverige som fick sjukpension på 90-talet och som därefter utvandrade till Karibien. Men som i själva verket bodde bakom de här grindarna i det lilla samhället utanför Göteborg.

Och det var på hans konton som alla miljonerna rullat in genom åren.

I en härva som hela tiden bara växte och växte.

Steve:

So I think I'm about 2,7 million in total loss.

Redaren Steve från Holland satsade 25 miljoner kronor efter att ha träffat Mikael i Paris i början av 2000-talet.

Steve:

If you start with these people you end up becoming a gambler because all you gotta do is put more money in the machine to hope that you get your jackpot! That's exactly what it is!

Och i Norge träffade vi Tore. Som beskrev ett upplägg som var närmast identiskt med det i Sverige.

Tore:

Det är ju prick likt. Ja, bara att Kurt kunde du ha bytat ut med Jan Helge. Så är det ju helt likt. Det är Jan Helge som har tjatat om pengar till oss och det är Kurt som har tjatat om pengar därnere.

Jan Helge som hade lockat människor att satsa pengar i Norge lyckades vi aldrig få kontakt med.

Men mycket av pengarna i projektet hade gått in på hans pappas konton.

Ingolv:

Men jag beklagar.

Reporter:

Fast vi vet ju att du har tagit emot väldigt mycket pengar. Flera miljoner. Vi har papper på det. Och vi undrar vart har de tagit vägen nånstans.

Ingolv:

Det jag kan säga är att om jag har mottagit något så har det gått vidare till konton i Hong Kong.

Reporter:

Är det till Mikael de pengarna har gått?

Ingolv:

Ja.

Reporter:

Det är till Mikael?

Ingolv:

Ja.

Bit för bit klarnade bilden av hur Mikael, tillsammans med Kurt från Umeå och Jan Helge från Norge, med hjälp av falska bankpapper (1, 2, 3, 4) lurat människor att satsa sina besparingar i en påhittad affär. Och pengarna försvann.

Steve:

Yeah. On caviar, champagne, flying first class all over the world, staying on top hotels all over the world, fast cars.

Reporter:

And who is the top of this chain?

Steve:

I haven't seen anybody else that has so much advantage of the money that's come in except Mikael.

Trots ett otal försök att komma i kontakt med Mikael, har vi aldrig lyckats.

I över 20 år har pengarna strömmat in till den före detta lastbilschauffören bakom dom här grindarna. Då, efter förra programmet, var den bekräftade summan 165 miljoner kronor.

Efter det senaste programmet som sändes i mars förra året bjöd vi ner våra kollegor från Norge och NRK:s granskande samhällsprogram Brennpunkt till Göteborg för att prata om det norska spåret i investeringsbedrägeriet.

Reporter SVT: Här finns hundratals med mejlkonversationer.

Vi delar med oss av vår research om hur kopplingarna ser ut mellan Mikael i Sverige och Jan Helge i Norge.

Reporter SVT: Ja, precis, han er ansvarig for Norgedelen i detta projektet.

Reporter SVT: Här ser ni insättningar på 80 000, 300 000, till Ingolv...

Mellan 2012 och 2014 överförde Mikael knappt 1,8 miljoner kronor till Jan Helge. Utöver det fick han också en miljon av pengarna från Jokkmokk, där en kanslist för tre år sen förmåddes av Kurt att tömma ett tiotal föreningars konton på pengar.

Nu ska NRK ge sig ut på jakt efter Jan Helge i ett norskt miljonäventyr.

Jan Tore Langemyr plågas av kol- och struphuvudcancer och han har ont när han pratar.

Han har polisanmält Jan Helge och väljer nu att öppet berätta om vad han vet.

Jan Tore Langemyr:

Han er jo veldig utadvendt og kolossalt flink til å prate...og like flink å skrive. Ja, han är enormt bra på att prata för sig.

Jan Tore Langemyr har en inblick i projektet som få andra investerare har. 2007 flög han nämligen själv till Hong Kong, dit projektet skulle ha flyttat, för att hjälpa Jan Helge med ännu mera pengar då han hade svårt att betala sina hotellräkningar.

Det var det här som mötte honom - hotellet Island Shangri-La

Jan Tore Langemyr:

Rummen var helt kungliga. Jan Helge bodde på 42:a våningen. Där låg väl Jan Helge nästan ett år?

Men något arbete med projektet verkade Jan Helge inte syssla med.

Jan Tore Langemyr:

Ingenting. Han gikk og valset i gatene og hadde fest og moro. Og kjørte Rolls Royce og hadde det fint da Mikael var der nere.

Jan Tore Langemyr har förlorat 8 miljoner kronor i projektet. Men han är långt ifrån ensam.

Trygve:

Jeg har fått beskjed av de folka om å ikke si noe hvis noen ringer til meg. Jeg er redd de folkene.

Trygve satsade 11 miljoner efter att ha sålt familjeföretaget han ärvt.

Vid ett tillfälle kontaktade han polisen, men vågade aldrig anmäla.

Han går med på att träffa NRK för att visa all dokumentation han har.

Trygve:

Jag har brukt alle pengene mine på dette. Alt jeg har spart opp gjennom tiden, og som foreldrene mine har spart, jeg er syk, har ingen barn, det er ingen etter meg, så det er ingen som vil lide for dette. Nå har det gått så langt at jeg ønsker fred.

Men NRK träffar aldrig Trygve. Han dör under sommaren.

Även i Sverige finns spår efter Jan Helge.

Redan 2005 förmådde han en man som drev en däckfirma i Stockholm att satsa 3,5 miljoner kronor. Men pengarna tog han ur sitt företag som gick i konkurs och han åtalades.

I rättegången vittnar Jan Helge om projektet dit pengarna gick.

Han säger att det i Norge är investerat 92 miljoner norska kronor. Och att det från Sverige är insamlat 255 miljoner. Över en kvarts miljard kronor redan för 10 år sedan.

Och allt kopplas hit.

Sedan Uppdrag granskning började titta närmre på den här härvan har även åklagare och polis i Sverige fått upp ögonen för det som händer runt Mikael. Men förundersökningen om misstänkt penningtvätt och grovt bedrägeri har pågått längre än så – i snart tre år.

Åklagare Marie Andersson är den som nu leder förundersökningen i Umeå.

Marie Andersson, åklagare:

Tyvärr haft lite resursbrister så där så det har stått stilla ganska länge. Men vi är på banan igen i alla fall så vi får väl se. Men vi har inte delgett några misstankar på något sätt så innan dess så kommer jag inte lämna några uppgifter.

Vi är tillbaka i Norge. Precis som Kurt i Sverige skickar Jan Helge sms med hoppfulla uppdateringar från affären – följt av motgångar. Samma visa varje vecka.

Men var befinner han sig?

NRK letar efter spår i sociala medier. Och hittar bland annat bilder från en semestertur till Österrike.

Och så finns det ett foto från Hongkong. Men annars är det i stort sett bara bilder från Norge.

Han har besök av gamla vänner. Han möter kommunstyrelsens ordförande i Baerum utanför Oslo. Och han dyker regelbundet upp vid återföreningar med gamla vänner från försvaret.

Strax efter att dom här bilderna togs sände han ut det här smset:

Jan Helge

31.12.2018

Alle oss her i Zürich synes vi har gjort et solid stykke arbeid de siste ukene og månedene.

Han ger intrycket av att han är hårt arbetande i Schweiz, medan han i själva verket roar sig på en pub i Oslo.

Sökandet går vidare. Och då plötsligt. På det som ser ut som en semesterbild från Hongkong upptäcker NRK något. En träningsklocka. Kan det vara så att han laddar upp sin träningsdata på nätet? Ett litet klick på följ-knappen och dom är inne.

Han spårar sig själv varje gång han tränar. Och NRK kan följa efter hack i häl. Här är rutten den dagen bilden på klockan blev tagen. Kombinerat med en karttjänst kommer man hit. Till samma restaurang som på bilden.

Han har laddat upp över 200 videor och NRK kan därmed veta exakt var han varit på olika tidpunkter hela vägen tillbaka till 2014.

Det handlar mycket om golf. Väldigt mycket om golf. På olika banor runtom på Östlandet i Norge.

Men enligt det norska folkbokföringsregistret bor han inte i Norge. När NRK samlar all träningsdata ser dom ändå att han i stort sett bara uppehåller sig i ett område utanför Oslo.

Och med jämna mellanrum glömmer han att stänga av klockan efter ett träningspass. Turerna slutar ofta på samma adress.

Reporter NRK:

Ska vi vänta på honom?

Han åker på flera utlandssemestrar bara under 2019. Bland annat till det här hotellet i Italien. En nöjesresa till Schweiz. Till Hongkong över påsk och en julsemester på lyxhotell i Kenya. Och hemma är det golf under dagtid som gäller.

Han har inget jobb, betalar ingen skatt och har ingen inkomst i Norge.

Men verkar inte sakna pengar.

Förklaringen finns kanske i det norska Skatteverkets valutaregister där källor berättar att det under 2018 och 2019 överförts 4,8 miljoner kronor till Jan Helge från Mikael och Mikaels fru i Sverige.

Frågorna till Mikael har med andra ord bara blivit fler sedan Uppdrag granskning sände det senaste reportaget om honom. Liksom antalet miljoner som ska ha strömmat in till Mikael och hans fru bakom de här grindarna.

Grindar som vi som journalister har svårt att passera.

Men det finns andra som kan göra det.

Mikael:

Vad har polisen för rättigheter när de kommer som idag, och när min fru öppnar dörren bara rusar förbi. “Var är Mikael! Var är Mikael!”?

Men när polisen till slut knackar på hans dörr är det inte alls på grund av några brottsmisstankar eller resultatet av den förundersökning som snart pågått i tre år.

Istället är det Skatteverket som agerat och begärt honom i personlig konkurs.

Gång på gång har han blivit kallad till tingsrätten för att under ed berätta om sina tillgångar. Och gång på gång har han struntat i att dyka upp.

Nu har tingsrätten tröttnat och skickat dit polis för att hämta honom.

Vi väntar på tingsrätten för att till slut få tillfälle att öga mot öga konfrontera mannen bakom investeringsbedrägeriet som förstört så många människors liv.

Men han kommer inte.

Mikael:

Jag blev väldigt besviken idag när polisen bara kommer instormande fyra stycken. De tar inte hänsyn till när det gäller det här med corona eller någonting. Får jag corona så hinner inte jag ens till ett sjukhus.

Mikael har vägrat att följa med polisen till rätten med hänvisning till att han är rädd för att bli smittad av covid-19. Han får därför lov att delta på sammanträdet över videosamtal.

Ännu en gång har han undgått våra frågor.

Mikael:

Hallå? Finns jag med?

Tingsrättens ordförande:

Ja det gör du.

Vi får spela in ljudet, och sitta tysta i rättssalen.

Mikael:

Och det är ju bara att se det här Uppdrag granskning hur de har gjort och allting. De har inte ens frågat människor om nåt. Och de säger de får inte tag på mig och allting. Det är så mycket dravel det där Uppdrag granskning.

Han har pekats ut som huvudman av alla vi talat med i det så kallade projektet. Det är till honom pengarna ska ha rullat i en omfattning som numera räknas i många hundratals miljoner kronor. Men själv har han ingenting. Säger han.

Mikael:

Nej, det finns inget. Jag äger ingenting. Jag har inte den där känslan att jag måste äga saker och ting. Så att jag har ingenting i Sverige.

Martin Bergander, konkursförvaltare:

Vad har du utomlands då?

Mikael:

Ja, det är inte så mycket.

Martin Bergander, konkursförvaltare:

Är det möjligen i Hong Kong du har ett utlandsboende?

Mikael:

Ja. Jag har bott i både Hong Kong, Singapore och Dubai och...

Martin Bergander, konkursförvaltare:

Har du några bankkonton i Hong Kong?

Mikael:

Nej. Ingenting nu.

Martin Bergander, konkursförvaltare:

Inga pengar utomlands på något annat ställe?

Mikael:

Nej, nej, nej, nej.

Han har lurat och bedragit större delen av sitt vuxna liv.

Och i förhöret skyller han nu allt på Kurt – bankmannen från Umeå.

Mikael:

Jag blev uppringd av Kurt som fortfarande idag är aktiv och sköter den här affären och det här... han frågade om jag har några utlandskonton som jag kunde styra och det gjorde jag.

Martin Bergander, konkursförvaltare:

Du har ju mottagit en hel del swischbetalningar.

Mikael:

Ja, men det har jag ju gjort i uppdrag på grund av Kurt som jag har förmedlat till folk som håller på med i affären.

Martin Bergander, konkursförvaltare:

Men hur redovisar du de här betalningarna som du förmedlar då?

Mikael:

De har jag redovisat på sms och telefon till de personer som ska ha och göra de sakerna som görs. Men de personerna som har skickat och gjort de har med Kurt att göra. Sen har Kurt beordrat dem att de ska gå dit och dit. De har gått till andra ställen. De har gått till både Tyskland och Danmark och Norge och Singapore och Hong Kong...

Martin Bergander, konkursförvaltare:

Om vi då övergår till alla de här privatpersonerna som menar att de har fordringar...

Mikael:

Nej, de kan du glömma. De bryr jag mig inte ens om.

Martin Bergander, konkursförvaltare:

Det är ju ganska många personer som säger att de har fört in pengar till dig och till dina konton. Stämmer det eller stämmer det inte?

Mikael:

Du får...det det det det det är så här att om det har kommit in pengar till mitt konto så har det kommit in på grund av att Kurt har gjort saker och ting som han inte har kunnat hantera. Jag har aldrig överhuvudtaget pratat med någon person om nånting. Och jag kommer ringa Kurt efter detta samtal och fråga vad fan han håller på med?

Vi ringer upp Kurt för att höra om han delar den bilden.

“Och jag kommer ringa Kurt efter detta samtal och fråga vad fan han håller på med?”

Reporter:

Han lägger ju hela skulden på dig här Kurt, låter det som.

Kurt:

Det är bra. Då slipper man ju ta på sig någonting själv.

Reporter:

Ja, precis. Men stämmer det då? Är allting ditt fel?

Kurt:

Nej nej nej... men det är väl bra att skylla på någon annan.

Reporter:

För det är ju Mikael som har tagit emot alla de här pengarna?

Kurt:

Ja. Jag har inte tagit emot en krona.

Reporter:

Kommer det in fortfarande pengar i det här projektet?

Kurt:

Det har du inte med att fråga om och jag har ingenting att svara på det heller.

Reporter:

Men håller du fortfarande på att hitta nya investerare?

Kurt:

Staffan nu får du ge dig bara, för att jag säger inget mer och väntar bara på att det här blir färdigt så att vi kan dra oss ur hela skiten.

Nu har NRK:s reportrar suttit på trappan utanför Jan Helges bostad i 13 timmar. Det är inte längre lönt att sitta kvar. Men dom vet ju att han gillar att träna.

NRK:s reporter:

Noen uker senere dukker han opp igjen. Han parkerer nede til venstre. På sin vante plass. Så legger han ut på joggetur. Vi venter ved bilen.

Men løpeturen er bare på tre minutter. Plutselig er han tilbake.

Reporter från NRK:

Nu tar vi det här! Jan Helge Furu? Det er Kjersti Knudssøn fra NRK..

Jan Helge: ...slutt da….

NRK:s reporter:

Han løp..

NRK:s reporter 2:

Hva sa han?

NRK:s reporter:

Han sa slutt da….

Han har løpt inn på treningssenteret. Så kommer han ut med maske.

Hvor lenge kan han fortsette å løpe fra de som ønsker svar. I sporene hans er menneskelige tragedier, oppløste familier, tapte hjem og personlige konkurser.

Så slutade NRK:s reportage som sändes måndagen den 25:e januari.

Redan dagen efter påbörjar norska ekobrottsmyndigheten en utredning. Och sen går allting väldigt fort.

Trude Stanghelle, åklagare økokrim:

Økokrim ser allvarlig på den här saken. Detta är en typ av investeringsbedrägeri som drabbar vanligt folk. Detta är också en typ av bedrägerier som vi ser en ökning av och som vi också varnat för i vår brottsvärdering. På bakgrund av Brennpunktdokumentären den 25 januari, så fann vi grund att starta egna undersökningar, och på den bakgrunden blev den misstänkta gripen idag och är anhållen.

Reporter:

Och vad är han misstänkt för?

Trude Stanghelle, åklagare økokrim:

Han är misstänkt för grovt häleri.

Det tar några dagar för polisen att hitta Jan Helge. På fredagen följer NRK med ut på sökandet.

Huset som han hyr står tomt. Så polisen söker vidare på andra adresser.

Så till slut. Här grips Jan Helge och förs bort av norsk polis.

I Norge har polisen tagit det som hänt på största allvar. Redan samma vecka som uppgifterna blir kända i TV startar den norska ekobrottsmyndigheten en utredning, genomför husrannsakningar och griper Jan Helge som häktas i två veckor.

Samtidigt i Sverige har polis och åklagare haft tillgång till samma uppgifter som norsk polis, ja eller till och med mer omfattande uppgifter, som rör betydligt större summor och fler drabbade.

Men här har förundersökningen pågått i snart tre år utan att Mikael – som ser ut att vara huvudmannen för bedrägeriet – fått svara på en enda fråga från polis och åklagare.

Dom enda som hittills stört hans tillvaro bakom grindarna är faktiskt vi och Skatteverket. Men deras försök att hitta pengar till hans stora skatteskuld på nästan 4 miljoner kronor i tingsrätten rann ut i sanden.

Martin Bergander, konkursförvaltare:

Och inga skulder till några andra aktörer utöver det offentliga då?

Mikael:

Nej nej nej.

Martin Bergander, konkursförvaltare:

På tillgångssidan har vi då: noll.

Mikael:

Ja.

Martin Bergander, konkursförvaltare:

Då har jag nog inga ytterligare frågor egentligen.

Tingsrättens ordförande:

Så vi kommer koppla ner nu, vi är klara för idag.

Mikael:

Ja, då tackar jag för detta.

Tingsrättens ordförande:

Tack så mycket!

Mikael:

Tack. Hej!

Skylt bemötande Jan Helge:

“Jan Helge skriver i ett mejl till NRK att: