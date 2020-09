Grönlandsisen kommer smälta i rekordfart detta århundrade

Isen på Grönland smälter så snabbt att den förväntas sätta rekord under de kommande 100 åren, visar en ny studie publicerad i tidskriften Nature.

—Även om vi lyckas uppnå nollutsläpp av koldioxid till år 2100, så kommer Grönland att ha förlorat mer is det här århundradet är något annat århundrade de senaste 12 000 åren, säger Jason Briner, professor i geologi vid University at Buffalo i USA, och huvudförfattare till studien, till SVT.

Forskare vid universitetet i Buffalo har under fem års tid jobbat på den nya datormodellen som för första gången kunnat beräknat förlusten av is från sydvästa Grönland under ett flertusenårigt tidsintervall.

—Vi har inte haft en längre tidlinje för just Grönlands ismassa på samma sätt som vi har längre tidsserier på koldioxidutsläpp långt tillbaka i tiden, säger Jason Briner.

Olika scenarion

Men exakt hur stor avsmältningen blir beror på hur mycket koldioxid vi kommer fortsätta släppa ut i framtiden. Mellan 8,000 till 36,000 miljarder ton is kan smälta det kommande århundradet beroende på olika utläppsscenarion.

En miljard ton is är ungefär lika mycket som om hela Central Park i New York var en hög skyskrapa och den kuben var fylld med fryst vatten, enligt en simulering från NASA.

Oavsett utsläppscenario förväntas de enorma mängderna sötvatten bidra till den globala havsnivåhöjningen och kan även påverka Golfströmmens styrka i Nordatlanten.

Kan vara mer

— Jag tror att massförlusten kan vara ännu högre än beräknad i studien, eftersom den fokuserar på Grönlandsisens sydvästra del där iskanten idag ligger mestadels på land, säger Nina Kirchner, glaciolog vid Stockholms Universitet.

Delarna där inlandsisen mynnar ut i fjordar och får kontakt med vatten kan smälta snabbare men det behövs mer forskning för att bekräfta detta.

Två stora glaciäräkollapser har skett i Grönlandsområdet i år, Milne och Spalte, som är en flytande glaciär och en fjordglaciär.

— De här glaciärkollapserna är ett tecken på att det förmodligen går snabbar än vi tror och det behövs mer detaljerad forskning från de här områdena, säger Kirchner.

127 miljoner simbassänger – per år

Enligt en studie från Nasa tidigare i år kunde man se att ungefär 200 miljarder ton is försvinner från Grönland varje år. Det är ungefär lika mycket som om man skulle fylla 127 miljoner olympiska simbassärnger.