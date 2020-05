Forskare: Så mycket smälter Grönland och Antarktis

Det senaste årtiondet har hastigheten för havsnivåhöjningarna ökat. Forskare vet sedan tidigare att smältande is från Grönland och Antarktis är en stor bidragande faktor till det. Med hjälp av en ny satellit har NASA i samarbete med en amerikansk forskargrupp lyckats göra detaljerade mätningar som visar hur inlandsisen på Grönland och Antarktis har förändrats över 16 år.

Röda fläckar där isen smälter

Mörkröda fläckar på satellitbilder från Antarktis och Grönland visar var den största förlusten av is har skett. På inlandsisar är det vanligt att det både tillkommer och smälter bort is, men varmare somrar har lett till att det försvinner mer än vad det fryser till. På Grönland smälter den mesta isen bort längs med kusten. På Antarktis sker en liknande utveckling. Visserligen växer sig inlandsisen tjockare, men längs kusten, särskilt i västra Antarktis, överstiger mängden smält is den som har tillkommit.

– Man har länge vetat om att isarna smälter. Det nya är den höga kvaliteten på datan och hur tydlig skillnaden är i olika områden. Det verkar odisputabelt nu att det händer något i Västantarktis som sticker ut i jämförelse med andra kustområden, säger Anna Wåhlin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet.

200 gigaton is försvinner från Grönland varje år. På Antarktis hamnar den siffran på 118 gigaton. Det är en enorm mängd, totalt är det tillräckligt för att fylla 127 miljoner simbassänger av olympiska mått.

Inlandsis och shelfis smälter

På Grönland är det den krympande inlandsisen som bidrar till den stigande havsnivån och på Antarktis beror havnivåhöjningarna på shelfisen som smälter i vattnet. Shelfisar är glaciärer som flyter ovanpå vattnet. När de smälter höjs inte havsnivån eftersom de redan flyter, men de fungerar som barriärer och bromsar upp smält inlandsis från att rinna ut i havet.