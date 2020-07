Ingen ökning på beroendemottagningarna – trots farhågorna

– Man såg framför sig personer som var isolerade i hemmet. Som inte kunde jobba. Och att isolering och oro kunde driva på ett ohälsosamt drickande, säger Sven Andreasson.

Han säger att oron inte bara gällde de grupper som redan har problem, utan även för hela befolkningen.

– Man befarade att fler skulle komma in i ett kraftigare drickande.

Konsumtionen har minskat

Men preliminära beräkningar från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, visar att det inte skett någon ökad konsumtion av alkohol i Sverige under coronapandemin. Genom att titta på registrerade och oregistrerade inköp konstaterar CAN att anskaffning av alkohol totalt sett minskade med 7 procent i mars och april i år jämfört med samma månader 2019.

SVT har också fått ta del av Beroendecentrums sammanställning av hur många personer med alkoholdiagnos som sökt vård på regionens olika beroendemottagningar eller akutvård kopplad till sin alkoholdiagnos sedan i januari. Pandemimånaderna jämförs med motsvarande period förra året och det syns inte någon ökning.

– Vi har inte sett någon tydlig trend över huvud taget. Det kan ha att göra med att man undviker vårdkontakter, man kanske helt enkelt håller sig undan, säger Sven Andreasson och fortsätter:

– En observation är däremot att de som kommer till oss beskriver ett ökat drickande.

Men den datan har Sven Andreasson ännu inte hunnit sammanställt.

Mindre drickande när vi träffa mer sälla

Sven Andreasson säger att den totala minskningen av drickande går att härleda till några ganska uppenbara faktorer.

– Många dricker ju i sociala sammanhang, bland vänner och bekanta. Och sådana sammanhang har minskat vilket leder till färre dryckestillfällen. Och krogarna har också färre kunder.

Samtidigt så har Systembolagets försäljningssiffror ökat under de första månaderna av pandemin.

– Men det kompenserar inte för minskningen i den totala konsumtionen. Om totalkonsumtionen förändras så ändras problemen i samma riktning. Så om nu den allmänna konsumtionen gått ner så har man fått det något lugnare när det gäller alkoholproblemen.