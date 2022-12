6 december: Nattens nyheter

Polis har tömt ett flygplan på passagerare efter ett bombhot vid Köpenhamns flygplats Kastrup, skriver Ritzau.

Köpenhamnspolisen uppgav strax innan klockan 23 på måndagen att de arbetar på platsen och att inget misstänkt föremål har hittats.

Flygplanet ankom från polens huvudstad Warszawa, skriver Ekstra Bladet.

För andra gången i karriären utses Armand Duplantis till årets friidrottare av internationella friidrottsförbundet. Senast Duplantis vann priset var 2020.

– 2022 har varit det klart bästa året jag haft såhär långt, säger Duplantis till Internationella friidrottsförbundet.

Han har ett otroligt framgångsrikt år bakom sig där han vunnit VM-guld inomhus, EM-guld utomhus och VM-guld utomhus. Där han även förbättrade sitt världsrekord som nu ligger på 6,21 meter.

– Det var inte bara viktigt för mig att höja ribban några gånger, utan jag gick in i ett år med VM både ute och inne. Och det var de två titlarna jag inte hade sedan tidigare. Så jag ringade in det i kalendern som de två viktigaste grejerna för mig. Att gå in till VM och slå världsrekordet, jag kan inte klaga på det, säger Duplantis.

Skådespelaren ​Kirstie Alley har avlidit i sviterna av cancer, skriver hennes barn True och Lillie Parker på Twitter.

Enligt barnen upptäcktes sjukdomen nyligen.

”Hon var en fantastisk skådespelare, men hon var en ännu mer fantastisk mamma, mormor och farmor”, skriver de i ett uttalande.

Kirstie Alley slog igenom stort som Rebecca Howe i tv-serien ”Skål” från 1987 till 1993. Hon gjorde även filmerna ”Titta han snackar!”, ”Titta hon snackar också!” och ”Titta vem som snackar nu!” 1989–1993.

I slutet av 1990-talet spelade hon huvudrollen i tv-serien ”Veronica's Closet”.

Alley prisades med två Emmystatyetter under sin karriär. Hon blev 71 år gammal.