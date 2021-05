Aktuellt specialbevakar klimatförändringarna under tre veckor

Under tre veckor gör Aktuellt en satsning som skildrar hur extremvärme skulle drabba Mellanöstern och även andra klimatsystem, som forskarna befarar redan är rubbade bortom kontroll, som Amazonas och Antarktis.

I serien undersöker Aktuelltredaktionen vad som händer om uppvärmningen fortsätter som hittills, vilket innebär en uppvärmning med tre till fem grader fram till år 2100.

Utsläppen ökar

Utsläppen fortsätter att öka, liksom ansamlingen av koldioxid i atmosfären. Pandemin har inte haft någon effekt på den utvecklingen. I februari 2020 uppmättes rekordhöga 414,3 ppm, i februari 2021 var det 416,8 ppm. Fortsätter kurvan uppåt i samma riktning når vi 900 ppm år 2100.

Det kallas scenario RcP8,5, det värsta scenariot. Hot House Earth är en forskning som bland annat beskrivs i "Trajectories of the Earth System in the Anthropocene".

Belyser scenarier

Forskarna är överens om att klimatet blir varmare och att det är människan som orsakar detta. Vetenskapen, FN, alla världens regeringar och näringslivet konstaterar att klimatförändringarna är ett faktum som kräver åtgärder.

SVT Nyheter och Aktuelltredaktionen belyser i satsningen Jordens feber några av de scenarier vetenskapen ser framför sig. Frågan är om det är för sent att klara 2-graders målet? Det är den målsättning och det löfte som många världsledare utlovar.

