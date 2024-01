Akut stopp i tågtrafiken under måndagen

Tågtrafiken mellan Södertälje och Norrköping påverkas under måndagen. Foto: Johan Nilsson/TT

Från och med måndag klockan 05.00 ställs all tågtrafik mellan Södertälje och Norrköping via Nyköping in. Anledningen är att Trafikverket ska göra en akut kontroll av spåren på grund av vädret.