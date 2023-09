Börsen – inte längre det enda alternativet?

Riksbanken har höjt styrräntan rekordsnabbt, från 0 till 3,75 procent på drygt ett år. När styrräntan var låg var det svårt att hitta sparalternativ till börsen. Men det nya ränteläget har öppnat för fler sparalternativ. Nu finns till exempel konton hos de stora bankerna där den som sätter in pengar kan få omkring 3,5 procent i sparränta.

– I det långa loppet kommer börsen att ge mer. Men i det korta perspektivet går det att få vettig avkastning på sparkonto. Om man till exempel är lite äldre är det attraktivt med sparkonto nu. ”Nej, men vad trevligt med över 3 procent i ränta, det tar vi”, säger den oberoende analytikern Peter Malmqvist i Ekonomibyrån.

Amortera som sparform

Eftersom även boräntorna stuckit iväg har det också blivit mer attraktivt att amortera. När boräntorna var låga var stora lån billiga. Men i dag betyder det nya ränteläget rejält ökade kostnader för hushåll med höga bolån. Amorteringen kan kännas som en tung utgiftspost, trots att den också kan vara en form av sparande.

– Det är ett sunt sätt att sänka sin räntekänslighet om man har det lite tajt i månadsbudget. Man kan säga att man tar hem lite vinst, för man glömmer bort att många hushåll har ägt sina bostäder ett bra tag och nu när man ser att räntorna går upp vill man skapa ett extra utrymme, säger Kristin Magnusson Bernard, vd för Första AP-fonden, i Ekonomibyrån.

Alternativ till aktier

Det nya ekonomiska läget har fått två finansiella akronymer, TINA och TIAA, att dyka upp igen. TINA står för ”There Is No Alternative” och syftar på aktiemarknaden. Det betyder att det inte finns något rimligt alternativ till aktier för den som vill investera och se sina pengar växa över tid.

Under perioder med låg ränta och en brist på andra sparalternativ har aktiemarknaden varit det mest lockande valet. TIAA, å andra sidan, står för ”There Is An Alternative”. Det betyder helt enkelt att det finns alternativ för den som vill spara effektivt. Till exempel sparkonton med konkurrenskraftiga räntor eller amortering på lån.

