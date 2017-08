Minskad användning av p-piller i Sverige – har fått allt sämre rykte

Sedan 2014 behöver kvinnor under 26 bara betala 100 kronor per år för vissa, subventionerade preventivmedel. Vid årsskiftet 2017 genomförde regeringen en ändring i lagen om läkemedelsförmåner – vilket innebär att subventionerade, hormonella preventivmedel nu är helt gratis för kvinnor under 21 år.

Trots det har användningen av korttidsverkande preventivmedel, som p-piller, minskat i Sverige.

P-piller är idag det vanligaste preventivmedlet efter kondom. Men p-pillret tappar i popularitet, och under det första halvåret 2017 jämfört med samma period i fjol, skrevs det ut färre korttidsverkande preventivmedel.Det visar statistik som Nyhetsbyrån Siren tagit fram.

P-piller får allt sämre rykte

– Idag framställs p-piller allt oftare som ett preventivmedel med flera biverkningar. Och de positiva verkningarna lyfts sällan fram i media, säger Helena Kopp Kallner, gynekolog och forskare vid Karolinska institutet

– P-piller är också det preventivmedel som flest kvinnor har uppgett att de är missnöjda med.

Samtidigt som fler tvekar på p-piller ökar användningen av långtidsverkade preventivmedel som spiral och p-stav. De här preventivmedlen har ökat med 5 procent under samma period som användningen av korttidsverkande preventivmedel har minskat.

Naturliga preventivmedel ökar

Men ökningen av långtidsverkade preventivmedel täcker inte upp för den minskande användningen av p-piller.

– Det finns en trend som tyder på att man söker sig mot mindre effektiva metoder i strävan efter att det ska vara naturligt, säger Helena Kopp Kallner.

Sedan årsskiftet kan alla kvinnor under 21 år få hormonella preventivmedel gratis, och Helena Kopp Kallner har förhoppningar om att allt fler kommer att söka sig till ungdomsmottagningen för att få rådgivning för att hitta det preventivmedel som passar en bäst.

– Det här är också en lagändring som visar samhället att det här är viktigt. Något som vi måste vi satsa på.

Själv förespråkar Helena Kopp Kallner de långverkande preventivmedlen, eftersom de är tryggast.

– Det är viktigt att vi lär ut ännu mer om de olika alternativen. Det finns ett mönster som tyder på att man genast tänker på p-piller när man tänker preventivmedel. Och då går man till sin mottagning och säger: ”Jag vill ha p-piller”.