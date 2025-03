AP-fonderna kan ha begått bokföringsbrott – lämnade in årsredovisningar för sent

AP-fonderna gjorde två stora investeringar i Northvolt, via ett så kallat kommanditbolag – ”4 to 1 investment”. Nu visar SVT granskning att det bolaget inte hade lämna in sina årsredovisningar, varken för 2022 eller 2023, så sent som i onsdags.

– Att inte lämna in årsredovisning i tid kan vara ett bokföringsbrott, säger Therese Frennberg, chef för Bolagsverkets brottsförebyggande avdelning till SVT.