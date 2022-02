Centerpartiet föreslår sänkt skatt på biobränsle

C föreslår sänkt skatt på biodrivmedel inom den så kallade reduktionsplikten. Reduktionsplikten innebär att biodrivmedel blandas in i bensin och diesel. Inblandningen är tänkt att öka de kommande åren för att minska utsläppen. Flera partier vill minska inblandningen för göra det billigare att tanka. C föreslår nu alltså i stället sänkt skatt på den förnybara delen av reduktionsplikten.

Förslaget skulle kosta 2,7 miljarder kronor och skulle vid pumpen ge en minskad kostnad på 1.10 kronor per liter diesel och ungefär en tredjedel så mycket för bensinen.

– Vi vill se till att det ska vara billigare att vara miljövän på landsbygden, säger Annie Lööf till SVT.

C vill att sänkningen träder i kraft den 1 juli trots att EU i dag inte tillåter att biodrivmedel premieras skattemässigt. C hänvisar dock till att EU-kommissionen har lagt ett nytt lagförslag där det skulle bli tillåtet 2023.

Föreslår lättnader för jordbruket

Förslaget är ett av flera som Centerpartiet på tisdagen presenterade och som enligt partiet både ska underlätta att bo på landsbygden och gynna klimatet. C vill förändra reseavdraget så att den övre avståndsgränsen höjs till 15 mil och att ersättningen per kilometer höjs från 50 öre till 70 öre. Dessutom föreslår C ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige. Partiet vill också fördubbla dieselnedsättningen för jordbruket och ha en återbetalning på 4 kronor per liter i stället för dagens 1,93 kronor per liter. Det på grund av att många lantbrukare i landet har drabbats ekonomiskt av höga bränslepriser.

Kostnaden för samtliga förslag är 7,4 miljarder kronor.

Hur går det här ihop med miljöpolitiken och att få bort det fossila när det blir billigare att köra med fossilt bränsle?

– Vi beskattar ju fortfarande det fossila, det vi föreslår är en skattesänkning på det förnybara. Vi uppmuntrar bensin- och drivmedelsföretagen till ett ökat grönt inslag och på det sättet fasar man ut de fossila bränslena, det tycker jag är vägen framåt, säger Annie Lööf.