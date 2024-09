C: Slopa godkäntkrav till gymnasiet

I sitt sensommartal som hölls vid Hornsbergs Strand i Stockholm kallade Demirok ”den hårda godkäntgränsen för ”ett av skolans största fel”.

Demirok beskriver Sverige som det land i EU som varje år underkänner flest elever i skolan och att Sverige underkänner tio gånger så många som i Danmark eller Finland.

– På tio år har över 160 000 unga människor lämnat grundskolan utan fullständiga betyg. Det är ett svek som är svårt att greppa, säger Demirok.

Förslag i samma linje

För att få behörighet till gymnasiets yrkesprogram krävs i dag godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

– Ska dina kunskaper i algebra eller fransk grammatik få avgöra om du får lov att jobba med barn på förskola, eller inom äldreomsorgen? frågar sig Demirok.

I slutet av förra året sade partiets skolpolitiske talesperson att C vill slopa behörighetskrav till yrkesprogrammen. Förslaget som presenteras under sommartalet gäller samtliga gymnasieprogram, även om det främst väntas beröra sökande till yrkesprogrammen, där det generellt krävs lägre meritpoäng för att komma in.

"Stänger inga dörrar"

– Det vi säger tydligt den här gången, det är att vi måste göra om hela betygssystemet i grunden, säger Demirok.

Exakt hur systemet ska utformas och om nuvarande betygskala A–F ska vara kvar återstår att se.

– Jag stänger inga dörrar i det här läget för hur det ska se ut, säger Demirok.