Coronapandemin försvårar utvisningar – Mustafa har varit inlåst i fem månader

Mustafa Huseini, 20 år från Afghanistan, är en av de som väntar. Han har varit inlåst i förvaret i Märsta i mer än fem månader nu.

– Det känns jättejobbigt och jättesvårt att vara inlåst här. Man får inte gå ut, eller plugga, eller göra någonting.

Vågade inte åka tillbaka till Afghanistan

Hans pappa dödades av talibanerna och mamman dog under flykten, så Mustafa vågade inte återvända till Afghanistan när han fick nej till uppehållstillstånd här i Sverige och dröjde sig kvar i landet. När polisen hittade honom sov han i en skrubb hos en landsman och jobbade som papperslös under slavliknande förhållanden på en pizzeria.

”Svårt att verkställa utvisningsärenden”

Enligt utlänningslagen ska utvisade kunna låsas in i förvar i maximalt 12 månader, om det finns en risk för att de håller sig undan utvisning och om det finns en möjlighet att utvisa dem under överskådlig tid. Dessa tisdfrister måste man förhålla sig till även under coronapandemin.

– I praktiken har det varit och är fortfarande svårt att verkställa avvisnings- eller utvisningsärenden i någon större utsträckning på grund av brist på flyg och införda inreserestriktioner i stora delar av världen, skriver Katarina Friskman, presstalesperson på polisen i ett mejl till SVT Nyheter.

Migrationsverket har minskat antalet förvarsplatser

Under våren har Migrationsverket infört besöksförbud på grund av corona och har minskat antalet förvarsplatser från 519 till 242 för att kunna stänga några avdelningar där man isolerat personer med coronasmitta. Alla platser är i princip fullbelagda just nu.

Två timmar om dagen får de intagna gå ut på en liten rastgård och spela boll och få frisk luft. Men pressen av att inte få ta emot några besök och att vänta i ovisshet på utvisning är stor, säger Mustafa Huseini.

– Det ett hot som följer mig hela tiden, jag känner mig rädd, jag känner mig jätterädd.

Afghanistan delvis stängt i pandemin

Afghanistan är ett av de länder som inte tar emot de som utvisas med tvång på grund av pandemin, men polisen tror att det ändå kommer att lösa sig snart och argumenterar för fortsatt inlåsning av Mustafa och andra från Afghanistan.

– Coronapandemin är inte statisk, så vi vet aldrig hur det förändras eller hur snabbt förändringen kommer att ske. Vi vet inte hur snabbt det kommer att gå att utvisa med tvång, men vi jobbar på det, säger Natalya Carlsson, gruppchef på polisens ambassadsamordning.