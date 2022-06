Coronarapport: Sverige utmärker sig bland de nordiska länderna

Till skillnad från Danmarks invånare, som fram till och med det tredje kvartalet 2021 testats för covid-19 i genomsnitt sju gånger per person, låg snittet i Sverige under samma period på 1,2 test per person.

– Danmark hade det överlägset högsta snittet i Norden. Sverige hade det lägsta, säger projektkoordinatorn Lars Werke på SCB:s sektion för internationella relationer.

Samtidigt hade Danmark lägst antal positiva testsvar per invånare (0,9) medan Sverige hade det tveklöst högsta per invånare (8,9).

Antalet tester inte enda anledningen till smitta

Man ska däremot inte se det låga antalet tester i Sverige som den enda anledningen till den höga andelen positiva testsvar, menar Lars Werke. Detta eftersom befolkningen i både Finland och Norge testades i något större utsträckning.

Sverige hade omkring 11 000 bekräftade fall av covid-19 per 100 000 invånare i slutet av det tredje kvartalet 2021. Lägst antal bekräftat smittade fanns under samma period i Finland, som hade ett antal på 2 500 per 100 000 invånare.

Även dödsstatistiken sticker ut

Sverige utmärker sig även när det kommer till dödsstatistiken. I slutet av det tredje kvartalet 2021 hade 140 personer per 100 000 invånare dött i covid-19 i Sverige. Under samma period hade Danmark 45 döda per 100 000 invånare och Island 9 döda per 100 000 invånare.

Men enligt Lars Werke bör man se på jämförelsen mellan länderna med försiktighet. Statistiken kan ha påverkats eftersom dödsfallen kan ha registrerats på olika sätt. Den kan också ha påverkats mot bakgrund av vilka dödsorsaker som angetts.

Den totala dödligheten är ett säkrare mått, särskilt om man tittar på olika åldersgrupper eftersom sammansättningen kan skilja sig åt i olika länder.

Under 2020 steg antalet dödsfall bland äldre i Sverige påfallande mycket, för att under 2021 sjunka. I de andra länderna såg det annorlunda ut.