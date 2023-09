Därför är priset på el så billigt just nu – beror delvis på vädret

Genomsnittligt spotpris för september månad i elområde tre låg på 228,63 öre per kilowattimme under 2022. Prognosen för samma månad i år är nere på 28,76 öre/kWh. Under de senaste dagarna har det dessutom varit betydligt billigare än så – det har till och med varit minuspriser i alla fyra elområden, enligt elbruk.se.

Priserna är fortfarande dyrare i elområde fyra där prognosen ligger på 57,29 för september, men det är betydligt billigare än 2022 då priset i snitt låg på 241,67.

Gynnsamt väder

Det låga elpriset beror bland annat på väderförhållanden.

– Vi har haft mycket nederbörd och det gör att vattenkraftsproducenterna kan producera väldigt mycket. Det har också varit en hög produktion av vind- och solkraft den senaste tiden, säger Emma Tronarp Trawén, elhandelschef på Eon.

Dessutom gör det milda vädret att behovet av uppvärmning är lågt.

– Det hjälper också till att hålla tillbaka priserna, Emma Tronarp Trawén.

Mindre beroende av Ryssland

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har Europa också gjort sig mindre beroende av rysk gas.

– EU har satt krav att medlemsländerna ska ha egna gaslager som säkerhet, och det uppfyller alla med råge. Men lagren är inte så stora att de täcker en hel vinter om det blir kallt, säger hon.

Så hur länge kan vi räkna med de låga priserna? Det beror både på vädret och på Europas tillgång på gas – se mer i videon.