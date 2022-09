Därför pratar politiker så lite om att spara el

Om Europa minskar sin elförbrukningen med 5 procent, skulle priserna i södra Sverige minska på allra snabbast sätt och landa på ungefär samma prisnivå som hösten 2021, alltså samma nivå som före Ukrainakriget och innan elproduktion hamnade högst upp på dagordningen.

Detta enligt rapporten “Impact on electricity prices of added generation in southern Sweden” från forskningsföretaget Energiforsk. Ändå pratar få politiker om svenskarnas möjligheter, och ansvar, att dra ner på sin elförbrukning.

– Man har mer och mer behandlat medborgarna som om de var oförmögna till förändring om de inte blir mutade till det, och så har det inte alltid varit, säger Maria Wolrath-Söderberg.

Inga svenska kampanjer för minskad elanvändning

Under 50-, 60- och 70-talen kom och gick olika svenska kampanjer för minskad elanvändning när det verkligen krävdes. Och runt om i Europa är man nu redan igång med statliga ”energisparar-kampanjer” riktade mot allmänheten inför den kommande vintern.

Men några sådana väntas inte dyka upp i Sverige och i en enkät SVT har gjort var inga partier för några slags tvingande åtgärder för minskad elanvändning.

Hör forskaren Maria Wolrath-Söderberg varför kampanjande för energieffektivisering inte är så populärt hos politikerna, men varför det borde vara det, i videon ovan.