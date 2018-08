Höstväder på intåg – men sommaren stannar ett tag till

Veckan börjar med regn, perfekt väder för dig som längtar efter soffmys framför en bra film. Måndagen ser ut att bjuda på moln och regn i södra delarna och mitten på landet. I norr kan man däremot förvänta sig en solig måndag.

Regnjackan på under tisdagen är att rekommendera då vi får in ett ostadigt väder från väst, in över hela landet. På onsdag får vi en hel del sol med några få skurar och temperaturer kring 15 till 20 grader och 10 till 15 i norr.

– Vi kan förvänta oss ett varannandagsväder och en ganska fuktig luft, säger Pererik Åberg.

Den fuktiga luften beror dels på att vi har regn men också på ånga från värmen, samt sjunkande temperaturer, säger Pererik Åberg.

Minusgrader i norr

För dig som längtar efter snön kan vi meddela att hösten har brutit ut i fjälltrakterna och första snön letar sig upp på fjälltopparna. I norr är temperaturerna under veckan omkring 10 till 15 grader.

Men även om hösten kommit till de norra delarna av landet är det fortfarande varmare temperaturer i söder och 15 till 20 grader i mitten av landet.

– Hösten kommer komma till söder i oktober som i normala fall. Kylan har inte tagit något grepp där än men i norr kan man vara beredd på minusgrader om nätterna, säger meteorologen Pererik Åberg.