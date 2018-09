Dubbel lön, klimatavgift och paus för religiösa friskolor

Kristdemokraterna vill dubbla lönen för vårdpersonal

Kristdemokraterna föreslår att sjukvårdspersonal på landsbygden ska kunna få fördubblad lön för att underlätta rekryteringen av personal. Syftet är att få ned användningen av dyr hyrpersonal. Förslaget kostar 800 miljoner kronor per år.

Ett villkor för att en sjuksköterska eller läkare ska kunna få dubbel lön är att man förbinder sig att arbeta på orten i minst 24 månader. Enligt KD:s beräkningar skulle de 800 miljonerna kunna räcka till 700 specialistsjuksköterskor och 350 specialistläkare per år räknat som heltid.

Vänsterpartiet lovar mer åt de flesta

Vänsterpartiet har sammanställt sina vallöften och presenterade under måndagen en uträkning av vilken effekt de skulle få. Beräkningarna är gjorda utefter Vänsterpartiets förslag om bland annat fem jämställdhetsmiljarder för att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män, ett nytt system som begränsar bankernas boräntor, högkostnadsskydd för tandvården, förbättrad sjukförsäkring och en ny mer reglerad hyressättning. Samtidigt föreslås sänkta inkomstskatter upp till 40 000 kronor i månaden samtidigt som höjningar införs på kapitalinkomster, ny skatt på förmögenheter och ny fastighetsskatt.



Enligt uträkningen innebär det att en familj med två vuxna och två barn som bor i villa med en månadsinkomst på 35 000 respektive 27 000 kronor i månaden skulle få 2 658 kronor mer att röra sig med per månad. En ensamstående mångmiljonär som bor i villa och har en månadslön på 120 000 kronor i månaden, en nettoförmögenhet på 8 miljoner kronor och kapitalinkomster på 500 000 kronor per år skulle i stället få 11 492 kronor lägre disponibel inkomst per månad, enligt uträkningen.

Moderaterna vill pausa religiösa friskolor

Moderaterna höll under måndagen en pressträff där de presenterade nya integrationspolitiska förslag. Där föreslog partiet en paus för nya religiösa friskolor tills nya regler och kontroller tagits fram. Moderatledaren Ulf Kristersson konstaterade under pressträffen att mycket talar för att dagens regler missbrukas.

M vill samtidigt utöka kravet på obligatorisk samhällsorientering för nyanlända så att även barn i skolåldern och äldre omfattas.

Partiet vill också utreda begränsningar för religionsutövning på arbetsplatsen. Bakgrunden till det Arbetsdomstolens dom där en kvinna kunde få diskrimineringsersättning efter att ha blivit nekad anställning eftersom hon vägrade ta män i hand när hon intervjuades.

Miljöpartiet vill straffa USA med klimatavgift

Språkrören Isabella Lövin och Gustaf Fridolin höll under måndagen en pressträff där de presenterade klimatförslag som partiet vill driva internationellt. Ett av förslaget är att länder som lämnar Parisavtalet ska straffas med en klimatavgift på landets varor. Hittills är det bara USA som hotat att lämna avtalet.

Tanken är att systemet ska genomföras på EU-nivå och att sektorer som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, bland annat mineraler, stål och pappersindustrin, ska omfattas.

MP vill även arbeta för en klimatlag inom EU med bindande utsläppstak och utsläppsmål samt inrätta en global kriskommission för klimatet med politiker, forskare och näringsliv.