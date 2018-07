Dystra drunkningssiffror i sommarvärmen

Hittills har drunkningsstatistiken i år inneburit riktigt dystra siffror, enligt Svenska Livräddningssällskapet.

– När vi tittar tillbaks på statistiken kan man se en väldigt tydlig koppling till vädret och antalet drunkningsolyckor, säger generalsekreteraren Karin Brand

Den yngsta som drunknat i sommar var ett 14 månaders barn som omkom i ett privat bubbelbad i Skaraborg i början av juni.

Barnet ska ha badat tillsammans med två andra barn i en trädgård. Föräldrarna till barnen ska ha varit borta, och en släkting ansvarade för barnpassningen. Samtliga barn hade badringar anpassade för barn men ettåringen hade glidit ur sin badring och hamnade under vattnet.

Fem barn hittills

Hittills i år har fem barn under 19 år drunknat. Det är lika många som under hela förra året. Så sent som i lördags omkom en tioårig pojke i vattnet vid en campingplats utanför Hörby i Skåne.

– Barn som inte är simkunniga eller är ”ny-simkunniga” måste hållas under uppsikt hela tiden. Framför allt då du badar vid stränder där det är många människor och grumligt, så att man inte ser under ytan.

”Vi kan se staplarna”

Under första halvåret 2018 drunknande 62 personer. Under hela 2017 omkom totalt 92 personer.

– Vi kan se på staplarna vilka år vi hade fina somrar. Det är mängden människor som exponeras, då ökar också risken, säger Karin Brand och berättar om den varma sommaren 2006 då 135 personer omkom genom drunkning.

Hon berättar att alla typer av människor omkommer, men att det handlar framför allt om människor som lärt sig att simma en gång och tror att de fortfarande kan.

– De överskattar sin förmåga. De har större tilltro än vad de faktiskt klarar av, säger Brand.

Mobilaktion

Nu i veckan publicerade Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund videon ”Håll ett öga på barnen i vattnet” på sin Facebooksida.

I filmen ses en brandingenjör och en brandman bege sig ut på stranden för att plocka mobiler från föräldrar som inte kan ta ögonen från skärmen.

Svenska Livräddningssällskapet ser också ett tydligt problem med mobilanvändning vid stränderna.

– Man sitter på filten vid stranden och är inte i vattnet med de som är begränsat simkunniga. Det är extra viktigt att du som förälder eller vuxen förstår att du måste vara med ditt barn i vattnet, säger Karin Brand, generalsekreterare vid Svenska Livräddningssällskapet.