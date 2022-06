KD vill se underskrifter på ”abortkontrakt”

På måndagseftermiddagen höll Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch en pressträff angående aborträtten i Sverige, efter att en lagändring i USA:s högsta domstol gjort det möjligt för delstater att helt förbjuda abort. Bland annat riktade Ebba Busch kritik mot Magdalena Andersson och hävdade att statsministern ska ha antytt att det finns ”politiska krafter” som vill upphäva svensk abortlagstiftning.

– Hon vet att noll av åtta riksdagspartier vill skärpa svensk abortlagstiftning eller förändra den. Däremot skapar hon ytterligare oro hos redan oroliga kvinnor när hon säger att samma sak kan hända här, säger hon.

Abortkontrakt ska minska oron

Ebba Busch tog även fram ett ”abortkontrakt” som hon bjöd in alla partiledare i Sveriges riksdag att skriva under. Genom att skriva under kontraktet lovar man att stå bakom svensk abortlagstiftning – och att försvara den om den skulle komma under attack, förklarade hon.

– Jag tycker att det här vore ett utmärkt sätt att skicka en väldigt tydlig signal om att svenska riksdagspartier klarar att häva sig över partipolitiskt käbbel, trots att det är valrörelse.

Flera partier vill grundlagskydda aborträtten

I dagarna har Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna meddelat att de vill se en grundlagsändring för att skydda svensk aborträtt.

”Moderaterna ansluter sig till Liberalernas förslag om att grundlagsskydda kvinnors rätt att göra abort i Sverige. Rätten att själv bestämma över sin kropp och sitt liv är en grundläggande individuell rättighet i en liberal demokrati.”, skriver Moderaterna i ett inlägg på Twitter på måndagen.

– Den svenska grundlagen har både rättslig, politisk och symbolisk betydelse, och genom att skriva in rätten till abort och reproduktiv hälsa så får det en enorm omfattande betydelse, säger Annie Lööf till Svenska Dagbladet.

På frågan om även Kristdemokraterna vill grundlagskydda aborträtten svarade Ebba Busch att hon kan tänka sig att vara öppen för att titta på det. Samtidigt underströk hon att det tar tid med grundlagsändringar.

– Jag tror att det stora styrkebeskedet vore att skapa trygghet i att de åtta partier som är folkvalda i Sveriges riksdag står bakom svensk abortlagstiftning.