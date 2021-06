Experten om vaccin till barn: ”Svårt beslut”

MIS C: Hyperinflammation som kan utlösas hos barn efter coronainfektion. MIS C, som står för Multisystem Inflammatory Syndrome, är en potentiellt dödlig sjukdom men svårighetsgraden varierar. Hittills har cirka 240 barn i Sverige fått MIS C efter en coronainfektion. Några har blivit svårt sjuka och behövt intensivvård men alla har tillfrisknat.

Svår coronasjukdom: Några få barn och unga har blivit svårt sjuka av viruset och vårdats på intensiven.

Långtidscovid: I dag utreds ett antal barn i Sverige för symptom som skulle kunna vara långtidscovid. Dock är det svårt att ställa säkra diagnoser hos barn. Enligt professor Petter Brodin har sannolikt mycket få barn långtidscovid. Deras symptom kan istället ha andra orsaker.

Dödsfall bland barn: Ett fåtal barn har avlidit med coronaviruset. Däremot är det oklart om viruset är dödsorsaken säger barnläkaren Petter Brodin. Han känner inte till något fall där ett tidigare helt friskt barn fått covid 19 och avlidit. De barn som avlidit har haft andra komplicerande faktorer, enligt Petter Brodin.