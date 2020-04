Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Elisabeth Svantesson (M). Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT

Finansutskottet skjuter upp beslut om företagsstöd

Finansutskottet skjuter på beslutet om ett nytt direktstöd till företagen, det beslutades under ett extrainsatt möte under onsdagen. Under tiden fortsätter förhandlingarna mellan regeringen, C och L.

Det extrainsatta mötet ägde rum efter en begäran från Sverigedemokraterna. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna hade lagt fram var sitt förslag till utskottsinitiativ med syfte att sätta press på regeringen att få fram ett nytt direktstöd till företagen. Men en majoritet bestående av regeringspartierna, Centern och Liberalerna beslutade att bordlägga frågan till nästa vecka. Motivet var att finansminister Magdalena Andersson (S) då ska komma till utskottet. – Det är ett problem att man ständigt skjuter upp det här, säger SD:s gruppledare Henrik Vinge. Moderaterna kritiska Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson anklagar också regeringen för att vara saktfärdig. – Det tycker jag är oerhört provocerande. Vi vet att för varje dag som går blir människor arbetslösa. Det är en kris som har en enorm hastighet och ett stort djup, då borde man ha gett sig till känna – vill man ha den här typen av direktstöd eller vill man det inte, säger hon. Hennes irritation riktar sig främst mot Centern och Liberalerna som förhandlar med regeringen om ett direktstöd. – Jag hoppas att det händer något så snart som möjligt i den här frågan. Det handlar om att rädda jobb och undvika massarbetslöshet, säger L:s ekonomiskpolitiske talesperson Mats Persson och fortsätter: – Det är en väldig styrka att det finns en majoritet i riksdagen för detta. Det underlättar naturligtvis förhandlingarna för vår del. Regeringen har fått kritik om att göra för lite Frågan om ekonomiskt stöd till företagen är brinnande aktuell i den rådande coronakrisen. Så sent som i går kom exempelvis beskedet att SAS varslar 5000 anställda. Och samtidigt som finansutskottet sammanträder kommer beskedet om att Konjunkturinstitutet räknar med att Sveriges BNP faller med 7 procent i år. Finansminister Magdalena Andersson (S) har tidigare sagt att det kan bli aktuellt med fler stödåtgärder. Regeringens första stödåtgärder sattes in för drygt en månad sedan och det handlade då om drygt 130 miljarder kronor i bland annat sänkta arbetsgivaravgifter, korttidspermitteringar, extra pengar till kommuner och landsting och att staten tagit över sjuklönekostnader. Dela Dela

