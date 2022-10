Fler jobb i USA ger nedgång på börsen i Sverige

Efter samtal med analytiker förväntade sig nyhetsbyrån Bloomberg att arbetslösheten i USA skulle ha sjunkit till 3,7 procent i spetember. I stället gick den hela vägen ned till 3,5 procent, visar färsk jobbstatistik (jordbrukssektorn inte inkluderad) från USA:s arbetsmarknadsdepartement.

Svallvågor i Europa

De oväntat positiva jobbsiffrorna ökar pressen på USA:s centralbank Federal Reserve att höja räntan, vilket i sin tur påverkar Stockholmsbörsen. OMS-index föll på fredagen med 2,8 procent. Hårdast föll molntjänstbolaget Sinch, ned 9,8 procent, och fastighetsbolaget SBB, minus 7,0 procent.

Nedgången bromsades av bland andra Astra Zeneca men var överlag bred och ligger i linje med hur det ser ut bland ledande Europabörser. Med fredagens börsnedgång raderades veckans tidigare uppgångar ut och OMXS-index backade 0,6 procent under den gångna veckan.

Det blev inte heller någon munter dag för Wall Street. Allra sämst gick teknikbolagen vars branschindex föll 4,1 procent. Indextunga Apple backade 3,7 procent. Men nedgången var bred: Wall Streets alla elva sektorindex tappade mark.

Svart guld och pressad krona

Marknaden präglas redan av rädslan för att USA kommer att begränsa exporten av raffinerade oljeprodukter. Detta som svar på veckans beslut om en kraftig produktionsminskning av oljekartellen Opec, Ryssland och andra oljeländer.

Kronan pressas på den stökiga valutamarknaden och noteras på 11,18 kronor per dollar. Det kan jämföras med kurser kring 10,84 kronor per dollar så sent som i onsdags.