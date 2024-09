Fler översvämningar skapar kaos i trafiken – kostar miljarder att bygga om

I Lilla Edet kom det 100 millimeter regn på tre timmar den 28 juli. Det blir 100 liter per kvadratmeter. Vattenmassorna från sluttningarna bredvid tryckte upp frigoliten under vägbanan när avloppstrummorna inte räckte till. När översvämningen hade sjunkit undan dagen efter stod det klart att vägen förstörts på djupet. En av västsveriges mest trafikerade vägar stängdes av under två dygn.

– Det var episka proportioner på vattenmängderna som kom. Det var väldigt stora krafter, säger Carl-Magnus Yvede, byggledare på Trafikverket som nu undersöker hur vägen ska lagas.

Kaos i trafiken

Under förra året var det ovanligt mycket trafikstörningar på grund av skyfall och översvämningar. Det visar ny statistik som SVT sammanställt med underlag från Trafikverket. Det drabbade både vägtrafik och järnväg, med stora störningar som följd. Stormen Hans i augusti var en förklaring, men även under andra månader inträffade många störningar.