Uppgifter: Flera felskjutningar innan dödsolyckan vid Rust

Frustrationen hos kameramännen och annan personal på filminspelningen ska ha gällt ersättningar och arbetstider skriver LA Times, men det fanns också synpunkter på att säkerheten inte var tillräcklig. En person, som jobbar i filmteamet, säger till tidningen att det rådde en ”allvarlig brist på säkerhetsmöten på inspelningsplatsen”.

Samma källa uppger att det under lördagen, dagarna innan dödsskjutningen, skedde två felskjutningar med en rekvisitapistol och att det veckan innan det skedde ytterligare en. Filmbolaget har ännu inte kommenterat dessa uppgifter.

Lämnade i protest

Den kvinnliga filmfotografen som dödades under inspelningen av indiewesternfilmen Rust i New Mexiko ska ha varit en av dem som höjt rösten för bättre villkor på inspelningen. Samma dag som hon dödades lämnade kamerapersonal inspelningsplatsen i protest och andra personer ledjes då in för att produktionen skulle kunna fortsätta.

Fler detaljer kring omständigheterna vid olyckan framkommer nu. Den scen som spelades in var en skottlossningscen i en kyrka, där Alec Baldwins karaktär skulle backa ut ur kyrkan.

Polisen har hört flera personer, inklusive Baldwin som har sagt att han samarbetar fullt ut. Det har också beslagtagit saker från inspelningsplatsen. Ingen person är misstänkt i utredningen.