Mats Knutson: Stefan Löfven (S) är körd

Under tisdagskvällen lämnade talman Andreas Norlén beskedet att han på onsdag kommer att föreslå Stefan Löfven som statsminister för omröstning i kammaren på fredag. Mats Knutson reder ut vad som kan hända nu.

Hur kommer det att gå för Löfven på fredag?

– Stefan Löfven kommer helt säkert att röstas ner. I och med att det inte blev någon uppgörelse med Centerpartiet och Liberalerna saknar han tillräckligt stöd i riksdagen. Han är alltså körd. I alla fall den här gången. Min tolkning är att talmannen genomför denna omröstning enbart för att sätta press på partiledarna att få fram en ny regering. Efter fyra misslyckade statsministeromröstningar utlöses nämligen per automatik ett extraval. Röstas Löfven ner på fredag har talmannen förbrukat två av dessa fyra omröstningar.

Hur kommer det att gå i budgetomröstningen på onsdag? Och vad kommer det att innebära för regeringsfrågan?

– Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotion lär vinna slutvoteringen eftersom Sverigedemokraterna har sagt att de tänker rösta på den. Det innebär att det finns ett större stöd för den motionen än för regeringens övergångsbudget. Både Centerpartiet och Liberalerna har sagt att de ska lägga ner sina röstar, vilket innebär att M/KD-budgeten släpps igenom. Det innebär att Moderaternas och Kristdemokraternas ekonomiska politik kommer att röstas igenom, vilket förstås ställer Stefan Löfven i en mycket svår situation. Budgetbeslutet kan i förlängningen öppna upp för Ulf Kristersson (M) som ny statsminister.

Kan C och L ändra sig? Vad skulle krävas?

– Läget just nu verkar helt låst mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna. Att någon form av förhandlingar skulle kunna återuppstå de närmaste dagarna är inte särskilt troligt. En konsekvens av att C och L släpper fram M/KD-budgeten kan bli att dessa partier omvärderar sin hållning till M-ledaren Ulf Kristersson och faktiskt släpper fram honom som statsminister. Men det skulle självfallet utlösa en svekdebatt eftersom både Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) dyrt och heligt lovat att aldrig bidra till att ge SD inflytande i riksdagen.