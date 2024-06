Forskning: Därför kan inte våtmarker fixa Sveriges klimatutsläpp

Under 1800- och 1900-talen dikades enorma arealer torvmarker för att få nya åkrar och bättre skogsmarker. Men när marken blev torrare började all torv som lagrats i myrar och mossar under årtusenden att brytas ner och avge koldioxid och lustgas.

För att nu få stopp på det kan man täppa igen dikena för att höja vattennivån igen, det är det som kallas återvätning.

Hittills har det satsats mest på återvätning i skogen, men vad forskarna här visar är att det är mycket bättre för klimatet att göra det på åkermark. Forskarna kan visa att om utredningens förslag genomförs kan utsläppen sänkas 1-1,2 miljoner ton CO2/år vid 2045.

Vid ett teoretiskt maxscenario kan utsläppen minskas med 4,5-5 miljoner ton CO2.

Källa: Göteborgs universitet