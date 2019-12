Fullbokat på flera svenska skidorter kring jul- och nyår

En riktigt ”arbetstagarjul” gör att det i år bara krävs några få semesterdagar för att få ihop en lång sammanhängade ledighet för många svenskar. Något som också märks tydligt på bokningsläget för många svenska skidorter

”Allt tyder på att vi toppar fjolårets rekord och går emot vår bäst belagda jul-och nyårshelg hittills”, skriver Mari Tara vd för Grönklittsgruppen i ett mejl till SVT Nyheter.

Hon är vd för skidanläggningarna i Orsa Grönklitt i Dalarna och i Tänndalen i Härjedalen.

Helt fullbokat kring jul- och nyår

Idre fjäll är helt fullbokat från 22 december till 7 januari. Jul och nyår brukar alltid vara populärt men i år har anläggningen blivit fullbokat tidigare än i fjol.

”Intresset har ökat markant i år då vi har fler som ställer sig i kö om ett boende skulle avbokas”, skriver Tommy Halvarsson, marknads- och försäljningschef på Idre fjäll.

Rejäl ökning i värmländska Branäs

Även Branäsgruppen, företaget som driver skidanläggningarna i Branäs i Värmland och Kungsberget i Gästrikland, har märkt en rejäl ökning både i procent och antal bäddar. Branäs 9880 bäddar är fullbelagda i nästan två veckor kring jul och nyår.

Och även skidjätten Skistar som driver flera anläggningar märker av att det är många som vill åka skidor.

”Härnäst väntar en stark jul- och nyårsperiod med hög beläggning”, konstaterar Skistar i den delårsrapport som släpptes igår.

Svag valuta lockar danskar

Skistarkoncernen skriver vidare att de kan se en ökad trend med semester på hemmaplan och att den svaga svenska valutan lockat fler utländska gäster, framför allt från Danmark.

Och att många vill åka norrut till snön gör att det även kan vara svårt att få plats på tågen.

”På våra tåg till Jämtlandsfjällen är det fullbokat sedan länge, både till jul-och nyår”, meddelar Marco Andersson, marknadschef på Snälltåget.

SJ slog julrekord

SJ slog rekord i antalet sålda biljetter under ett enskilt biljettsläpp då de tidigare i år släppte julens biljetter och har satt in flera tusen extraplatser för att möta efterfrågan. Nattågen till Norrland är i stort sett helt slutsålda under helgerna.

”På våra tåg är det ett mycket högt bokningstryck inför helgerna. Vi kan konstatera att tåget fortsätter ett enormt populärt sätt att resa på under julhelgerna och i år ligger vår biljettförsäljning drygt 10 procent över föregående år”, skriver Anton Almqvist-Källén presskommunikatör på SJ.