Halt för migrationen under coronakrisen

Igenbommade gränser och stängda flyglinjer gör att också migrationen in och ut ur Sverige minskar kraftigt i coronans spår. Under de första veckorna under 2020 genomförde Migrationsverket 160 frivilliga återvändanderesor i genomsnitt varje vecka. Förra veckan var antalet 5.

– Det är nästan omöjligt att genomföra återvändande just nu, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket. Också antalet personer som söker asyl i Sverige har minskat kraftigt. De senaste månaderna har den siffran legat på runt 450 i veckan, förra veckan var det 200 som sökte asyl och Migrationsverket bedömer att de allra flesta av dem redan befann sig i Sverige. – Det finns människor som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd och som kanske jobbar svart. Förlorar de jobbet kanske de söker asyl i stället och får på så sätt tak över huvudet, åtminstone för tillfället, säger Mikael Ribbenvik. Måste snabbt hitta nytt jobb För dem som har uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare ser det mörkt ut när ekonomin störtdyker. I dag finns det 5 500 personer som är här för att arbeta på restaurang. Om de förlorar jobbet måste de snabbt hitta ett nytt om de ska vara kvar i Sverige. – Utan ett arbete får du inte ett förlängt arbetstillstånd, säger Ribbenvik. Migrationsverket kommer däremot att se “generöst” på möjligheten att låta även arbetskraftsinvandrare gå ned i arbetstid och ta del av det statliga stödet vid korttidsarbete. – Det är en arbetsmarknadsåtgärd för att företag snabbt ska kunna komma tillbaka när läget normaliseras, säger Ribbenvik. ”Besvärligt för många individer” En annan grupp som riskerar att få problem med att stanna i Sverige är de drygt 7 000 personer som i dag har tillfälligt uppehållstillstånd genom gymnasielagen. För att de ska få permanent uppehållstillstånd krävs ett fast jobb inom sex månader efter att de tagit examen på gymnasiet. – Det är så regelverket ser ut. Och nu har vi ju en svårare arbetsmarknad än tidigare, så det kommer att bli besvärligt för många individer, säger Mikael Ribbenvik. Från regeringen finns inga planer på att ändra lagen med anledningen av coronakrisens följdverkningar. Det låter migrationsminister Morgan Johansson (S) hälsa, via sin pressekreterare. Dela Dela

