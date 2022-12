Häng med in hos New Jersey-polisen

Följ med in på delstatspolisens operativa underrättelsecenter – navet i informations- och underrättelseflödet. Foto: Sofia Bering/SVT

I New Jersey har antalet skjutningar minskat med närmare 30 procent under det senaste året. Bakom den positiva trenden ligger bland annat New Jerseypolisens täta informationssamarbete inom polisen och mellan polisen och andra myndigheter.

– Kommunikation och samarbete är A och O i vårt brottsbekämpande arbete, säger kommissarie Michael Smith.