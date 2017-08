Sömnforskarens bästa tips inför skolstarten

En vecka innan skolstart är ett utmärkt tillfälle att börja vända tillbaks dygnet.

Det menar Christian Benedict, sömnforskare vid Uppsala universitet.

– Det bästa är att gradvis vänja kroppen vid den nya rytmen, och vakna lite tidigare varje morgon, säger han.

Mat och fysisk aktivitet viktig

Att ställa om väckarklockan är viktigt – men det är inte hela lösningen. Även faktorer som matintag och fysisk aktivitet påverkar sömnen avsevärt.

– Förälderns intervention behövs under hela dagen, inte bara på morgonen och kvällen. Att inte äta middag för sent och att se till att röra sig på något sätt under dagen, om det är möjligt, är bättre än att till exempel sitta framför datorn, säger Christian Benedict.

”Nu tar vi en morgonpromenad”

Att röra sig utomhus har särskilda fördelar. Det är nämligen dagsljuset som håller nere produktionen av kroppens sömnhormon, melatonin, som gör att vi känner oss trötta. Och när du utsätter dig för mycket dagsljus under dagen frisätts melatonin på kvällen – vilket gör det lättare att somna.

Vissa studier visar att personer som har svårt att somna kan bli hjälpta av att utsättas för starkt ljus på morgonen, säger Christian Benedict.

– Som förälder kan man därför säga ”nu tar vi en morgonpromenad tillsammans innan frukost”, och gå till bageriet eller affären, till exempel.

Stress och ångest dåligt för sömnen

Men enligt Christian Benedict är det inte bara semesterns dygnsrytm som spökar inför höstterminen. Han tror också att stress och ångest inför skolstarten är en stark bidragande faktor till att många har svårt att somna.

– Många upplever nog skolstarten som ett stressigt moment eftersom det innebär vissa utmaningar som bryter semesterkänslan.

När det frisätts stresshormon i kroppen är det inte bara svårare att somna, utan också svårare att ha en djup och stabil sömn, förklarar han.

– Det kan vara bra då att försöka tänka positivt på de utmaningar som väntar, ungefär ”vad roligt det ska bli att ta tag i de här uppgifterna”, även om det förstås är lättare sagt än gjort.