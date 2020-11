Hemlösa hårt drabbade i pandemin

33 250 människor lever i hemlöshet i Sverige, enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2017. I kartläggningen ingår personer som är i olika situationer av hemlöshet; akut hemlöshet, personer som saknar boende efter institutionsvistelse, personer som bor inom den sekundära bostadsmarknaden och personer som bor kortsiktigt hos familj, släkt eller privatpersoner.

SVT har dessutom frågat fem kommuner hur de hanterar covid-19 och hemlöshet.

Göteborg

Kommunen har 90 akutplatser som kräver biståndsbeslut. Sex av dessa lägenheter är reserverade för personer med misstänkt eller konstaterad covid-19. Kommunen har också ett antal övernattningsplatser utan krav på biståndsbeslut: 16 i egen regi och 10 hos en idéburen aktör. Man har inte reducerat några platser på grund av pandemin.

Det finns även 45 platser för EU-migranter och där har vissa platser hållits tomma för karantän vid behov.

Göteborg räknar årligen på antalet hemlösa utifrån Socialstyrelsens definition. 2020 räknar man att 2 875 vuxna och 858 barn är hemlösa. Det är en minskning med 26 procent mot föregående år. Enligt kommunen har smittspridningen i gruppen varit begränsad.

Malmö

I Malmö beräknas 1 112 personer leva i hemlöshet 2020. I Socialstyrelsens granskning 2017 var siffran 2 984, jämfört med kommunens siffror som då låg på 1 752. Kommunen förklarar skillnaden med att de inte räknar in vuxna och barn som bor med kommunala andrahandskontrakt som hemlösa.

Malmö har 32 platser på boenden för den som behöver tak och över huvudet akut och 38 platser för den som har biståndsbeslut. Det har funnits enstaka personer som varit sjuka i covid, men det har inte varit någon smittspridning på något boende.

För EU-migranter finns ett härbärge under vintern med 40 platser. Man ska också sätta upp två värmestugor med 75 sittplatser, men där får man inte sova.

Stockholm

Även i Stockholm har smittspridningen varit låg under vår och höst, enligt Mona Thorin som är chef för stab och kommunikation på socialförvaltningen. Kommunen har 713 sovplatser för hemlösa och det finns ytterligare 115 via olika föreningar. Man har inte begränsat antalet platser på sina boenden under pandemin.

2018 beräknade kommunen att 2 439 personer var hemlösa. Enligt Socialstyrelsens statistik var 3 239 personer hemlösa 2017.

Umeå

I Umeå var 45 personer akut hemlösa 2017, enligt Socialstyrelsens mätning. Kommunen samarbetar med Stadsmissionens härbärge och bidrar med desinfektionsmedel och munskydd.

– Stadsmissionens akutboende har 8 platser, sex för män och två för kvinnor. Vi har inte någon information om att de begränsat platserna ännu så länge i alla fall, säger Mattias Mitz, presskommunikatör på kommunen.

Det finns också ett härbärge för EU-medborgare och andra utsatta personer som inte är stadigvarande boende i Umeå.

Örebro

Totalt har Örebro ett 20-tal lågtröskelboenden, samt ett härbärge för kvinnor med fem platser och ett för män med åtta platser. I våras var det högt tryck på platserna för kvinnor och man utökade med ytterligare en säng i sovsalen.

– Sedan dess har det aldrig varit fullt. På härberget för män har det hänt att det varit fullt, men vi har av brandtekniska skäl ingen möjlighet att ha fler platser i lokalen, säger Christer Lundsten, enhetschef inom boende vuxna på socialtjänsten.