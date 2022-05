Opublicerade inspelningen – minuterna innan upplösningen i Norrmalmstorgsdramat

Det var en orolig Clark Olofsson och en ännu oroligare rånare, Jan-Erik ”Janne” Olsson, som stod i bankvalvet och väntade på att polisen skulle bryta sig in på Kreditbanken vid Norrmalmstorg i Stockholm kvällen den 28 augusti 1973.

Olsson var övertygad om att han skulle bli dödad när polisen fick tag i honom. Det framgår av säkerhetspolisens bandupptagning från valvet. Delar har spelats upp tidigare, men i SVT:s Kriminalarkivet presenteras flera nya partier som förbättrats ljudmässigt med hjälp av modern teknik.

– Vet ni vad jag tror? Dom slår ihjäl mig nu när jag kommer ut, hörs rånaren Jan-Erik Olsson säga i bandupptagningen.

Rånaren Jan-Erik Olsson och Clark Olofsson. Foto: Arkivbild

Gisslan hörs försöka trösta rånaren

Efter fem dygns belägring kunde polisen till slut befria gisslan och gripa Jan-Erik Olsson och Clark Olofsson, vars roll i samband med rånet då var ytterst oklar. Men inbrytning gick inte som beräknat. Efter att man sprutat in tårgas i valvet så hade man problem med att bryta sig in genom valvdörren och det tog så lång tid som 38 minuter innan man lyckades. Under den tiden hade rånaren mycket väl kunnat skada eller till och med döda gisslan.

Men i bandupptagningen hörs hur gisslan närmast försöker trösta och lugna brottslingarna. Man hör också hur Olsson och Olofsson försöker kommunicera med polisen genom valvdörren.

Stockholmssyndromet kritiseras

I programmet framförs stark kritik mot idén om ett särskilt ”Stockholmssyndrom” där gisslan närmast hjärntvättas till att ta rånarens parti mot polisen.

– Det handlar istället om en logisk överlevnadsstrategi. Om det är något som är unikt med Norrmalmstorgsdramat så är det snarare rånarens och Clark Olofssons sätt att knyta an till sin gisslan, säger Lasse Lampers.

Se Kriminalarkivet: Norrmalmstorgsdramat redan nu på SVT Play, eller på torsdag klockan 22:50 i SVT1.