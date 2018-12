Högre risk för hjärtinfarkt under julen

Forskningen, som gjorts i samarbete med Hjärt-lungfonden, bygger på ett svenskt register där alla hjärtinfarkter mellan 1998 och 2013 finns med. 283 000 händelser har sammanställts. Forskarna har genom registret kunnat se den tidpunkt som hjärtinfarkter har inträffat.

”Vet inte exakt vad det beror på”

Den visar att stora helger, som bland annat jul, är en tid då hjärtinfarkter ökar. Just under julafton är det betydligt fler hjärtinfarkter, en ökning med nära 40 procent jämfört med övriga dagar på året.

– Vi vet inte exakt vad det beror på men teorin är att det är finns en stor social stress som påverkar, säger David Erlinge, professor i Kardiologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

– Det kan vara att man haft en jobbig resa till sitt firande, det är även en del uppståndelse med ett julfirande eller så kan det finnas konflikter under julen som påverkar. Sedan äter man ju och dricker mer under julen, det kan också spela in.

Kommer på kvällen

Forskarna vill nu ta kontakt med de som drabbats av en hjärtinfarkt under julen och intervjua dem. Då hoppas man också få fram mer av orsakerna till att hjärtinfarkterna är mer vanliga på julafton.

– Till skillnad från andra dagar under året så skiljer det sig genom att många får hjärtinfarkten vid tiotiden på julkvällen, mot det normala på övriga dagar då det sker på morgonen.

”Anhöriga bör ta ett ansvar”

Att ta det lugnt kanske är svårt, många krav och stora förväntningar kan finnas. Men för hälsans skull kan det vara värt att inte låta stressen ta överhand.

– Jag tycker att om man är i riskzonen så ska man ta det lugnt för att inte drabbas. Anhöriga eller vänner till den som är i farozonen bör ta ett ansvar för att se till att dessa personer mår bra och har en lugn jul, säger David Erlinge.