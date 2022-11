Maria transporterar organ – i kamp mot klockan

Donationsveckan är en återkommande nationell kampanjvecka på uppdrag av Socialstyrelsen. Syftet med veckan är att få fler att ta ställning för organ- och vävnadsdonation. I år genomförs veckan mellan den 7-13 november.

Hittills har 1,8 miljoner människor skrivit in sig i registret. Donationsveckan har sedan starten 2010 inbringat många fler anmälningar jämfört med en vanlig vecka. Till exempel kom det in 10 780 anmälningar under fjolårets donationsvecka, jämfört med 400-800 anmälningar en vanlig vecka.

Källa: Socialstyrelsen