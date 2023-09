Hur ofta tänker du på romarriket?

Redan för ett år sedan gjorde Saskia Cort spaningen om att killar ofta tänker på romarriket, efter att ha frågat på Instagram vad killar tänker på.

Nu har trenden exploderat globalt. Bland annat har Elon Musk skrivit om det på X, tidigare Twitter, och även tidningar som The New York Times och The Washington Post har skrivit om fenomenet.

Varför så många killar tänker på romarriket vet hon inte.

– Och jag är inte så intresserad av varför de gör det. Jag tycker att det är roligare att förstå hur killar tänker och vad de tänker på.

Ville förstå killar bättre

Saskia Cort tänkte att hon skulle förstå killar mer av att få veta vad de tänker på.

– Men jag tycker inte att jag förstår dem bättre.

Själv tänker hon aldrig på romarriket, och hon förundras över alla män som aldrig yppat ett ord om hur ofta de tänker på romarriket förrän nu.

– Det är en hemlig klubb som är global.