Larmet från HVB-hemmen: Vi kan inte stoppa rymningarna

I Sverige finns det 62 HVB-hem som tar emot barn och unga med kriminellt beteende. Till skillnad från vid sluten ungdomsvård på SIS-hem har HVB-hemmen inte rätt att ta till tvångs- och begränsningsåtgärder, det vill säga åtgärder mot personens vilja.

– Det kommer ju in droger på HVB-hem, det kommer in vapen av olika slag. Då kan man inte ens gå in i deras rum för att titta om det finns vapen och knivar, för det är för integritetskränkande, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg på SKR.

Hon träffade nyligen socialtjänstministern och framförde krav om utökade skyddsåtgärder på HVB-hem. Det handlar om att kunna beslagta mobiltelefon eller dator, låsa in vapen, genomsöka de boendes rum och att drogtesta ungdomar.

– Den grova kriminaliteten har ökat så svårighetsgraden på både SIS och HVB har ökat. Då måste man också följa den utvecklingen, säger Åsa Furén-Thulin.

HVB-hemmet: Vi har inget mandat

SVT Nyheter har gått igenom en rad fall från de senaste åren som ger en inblick i hur unga pojkar placerade på HVB-hem går gängens ärenden.

En som känner väl till problematiken är Olow Sundström. Han driver Retro HVB utanför Uppsala. I många fall är ungdomarna redan grovt kriminella när de kommer till HVB-hemmet, menar han. Väl där kan de fortsätta ha kontakt med andra kriminella.

– När man kommer till ett behandlingshem och pratar i telefonen hela tiden med de man begått bus med, då är bara kroppen på behandlingshem.

Att det sker rymningar är inte konstigt, menar Olow Sundström. Som lagen ser ut i dag finns ingen möjlighet att hindra någon från att avvika, med undantag för vård enligt LVU då man får vidta åtgärder med syfte att hindra att barnet rymmer. Enligt IVO innebär detta dock inte att HVB kan hålla barn inlåsta.

– Om någon vill sticka har vi inte mandat att försöka påverka mer än att prata med ungdomen.

