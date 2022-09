Inflationstakten under augusti landade på 9 procent

Inflationstakten enligt konsumentprisindex, det vill säga förändringen från samma månad förra året, landade under augusti på nio procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB) nya siffror som publicerades under onsdagsmorgonen. Det är den högsta noteringen på 30 år.

– Kraftigt stigande elpriser bidrog till den höga inflationstakten i augusti, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

Inflationen bromsade in under juli och nådde åtta procent efter toppnoteringar under juni och maj, jämfört med samma period 2021.

USA kan påverka läget

Det är främst elpriserna som steg med 29 procent under augusti som bidrog till ökningen, enligt SCB. Livsmedelspriserna ökade även för nionde månaden i rad.

SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén menar att augustisiffran var något högre än vad experterna hade gissat, men att det inte var helt oväntat.

– Det är dyrare, dyrare och dyrare, säger han och fortsätter:

– Men det vet vi redan, vi märker det när vi går och handlar, med våra bolån och räntor.

Under tisdagen kom amerikanska inflationssiffror som visade på en högre inflation än väntat (8,3 procent), vilket slog hårt mot New York-börsen. Det fick även aktiemarknaden på Stockholmsbörsen att reagera negativt, som väntas fortsatt vända nedåt under onsdagen.

– Det viktiga är vad det här betyder för den amerikanska räntan. Nu börjar man tro på en procentenhetd höjning. Det är precis vad som påverkar oss här.

Sverige har sitt nästa räntebesked nästa vecka och Alexander Norén utesluter inte en rejäl höjning även här.

”Hoppas på lågkonjunktur”

Även inflationssiffror för Storbritannien kom under onsdagen. Där bromsade det in något, från rekordhöga 10,1 procent i juli till 9,9 procent i augusti.

– Vi kan hoppas på lågkonjunkturen. Det som kan få inflationen att komma ner och vad som kan få räntan att inte stiga mer är att de höjer ränta så pass mycket så att ekonomin bromsar och vi får en lågkonjunktur. Men det är inte så kul om man förlorar jobbet, säger Alexander Norén.

Han beskriver det ekonomiska läget som en ”pest eller kolera”-situation, och menar att det inte riktigt går att förutspå när inflationen kan börja vända neråt.

– Detta är en annorlunda situation.

– Däremot om gaspriserna och Putins energikrig inte blir så svidande som det ser ut nu och om vi har fyllt gaslagren och vi har en mild vinter kommer elpriserna att gå ner. Då kan den delen som driver på inflationen lugna sig.