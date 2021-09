IS-kvinna begärs häktad för grova krigsbrott

Kvinnan är på sannolika skäl misstänkt för brotten. Hon anhölls i sin frånvaro på måndagen och är frihetsberövad sedan tisdagsmorgonen.

De misstänkta brotten ska ha begåtts under perioden 2013–2016. Hon ska ha rest till Syrien 2013 för att ansluta sig till IS, och återvände till Sverige under förra året.

– Hon är misstänkt för att tillsammans och i samförstånd med andra ha medverkat till att ett barn under femton år har använts som barnsoldat, säger kammaråklagare Reena Devgun i ett pressmeddelande.

Artikeln uppdateras