Jan Björklund (L) håller tal i Almedalen

Sveriges uppgift inom den närmaste framtiden är att bekämpa klyftorna i samhället, sa Jan Björklund under talet som avslutade Liberalernas dag i Almedalen. Just olika klyftor i samhället har varit hans fokus under måndagen.

– Bakgrunden ska inte avgöra framtiden, Sverige ska hålla ihop, sa Björklund.

Hans tal tog, precis som Jonas Sjöstedts i går, avstamp i partiledarens livserfarenheter.

– Jag har gjort klassresan. För mig började klassresan i klassrummet. Född i ett textilarbetarhem i Västergötland. Det var reaktionen mot en kvävande socialdemokratisk kollektivism i det lilla industrisamhället som formade mig till liberal.

”Nyanlända barn drabbas”

Flera ska få göra liknande klassresor, sa Björklund, men enligt honom kan detta inte ske om de rödgröna styr landet.

– Enkla jobb kan vi inte ha i Sverige, det är bättre att människor lever på bidrag. Så skapas klyftor. Jag ser, gång på gång, en socialdemokrati som motsätter sig möjligheten att själv äga sitt boende och därmed göra bostadskarriär. Och som därmed försvårar för människor att ta sig ur utanförskap. Så skapas klyftor.

Enligt Björklund är det framförallt de nyanlända barnen som ”drabbas av socialdemokraternas jämlikhetssyn”.

– Skolplikten kan ju inte upphöra vid 16 års ålder för den som kommer till Sverige när man är 15. Hur ska man hinna ikapp? Sommarlovet måste kortas för de nyanlända barn som behöver mer tid i skolan. De ska få fler lektioner i svenska. De bästa lärarna ska ut i förorterna och lyfta de barn som behöver kunskapsskolan allra mest.

Kommer inte samarbeta med SD

Jan Björklund förtydligade ännu en gång att hans parti inte kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna.

– Sverigedemokraterna föddes ur nazistiska rörelser. I dag polerar partiet sin yta. Men skrapar man på den polerade ytan så tornar sanningen fram. Sverigedemokraterna är ett parti som fortfarande har en fot kvar i den rasistiska myllan. De har inte gjort upp med sin historia. Liberalerna kommer aldrig att medverka till att ge Sverigedemokraterna makt över regeringspolitiken i vårt land.

Talet avslutades med en något ändrad version av Socialdemokraternas slogan – ”alla ska med – på riktigt”, sa Björklund.

– Jag vill att varenda unge ska få samma chans som jag fick när jag var barn och som jag kan ge mina söner. Och jag vet att det går. Flickorna i förorten som lever under det brutala hedersförtrycket, de ska få samma frihet som andra flickor. De nyanlända barnen som inte kan svenska och som lever i utanförskap i våra förorter, de ska få samma chans som alla andra barn.

”Ska finnas andra vägar att gå”

Björklund menar att den rödgröna regeringen inte har lösningarna på problematiken.

– Föräldrarna som lever i uppgivenhet och arbetslöshet, de ska få samma möjlighet till egen försörjning och självständighet som andra vuxna. Hbtq-personer som lever i hedersförtryck, de ska få leva ut sin kärlek som alla andra. Pojkarna som är på väg ut i en kriminell bana som kommer förstöra deras eget liv och andras frihet, de ska veta att det finns andra vägar att gå.

