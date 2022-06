Våldsamma scener utspelade sig under långfredagens upplopp i Sveaparken i Örebro. Foto: Leonora Toplica /SVT

Efter upploppen under påskhelgen fick Justitieombudsmannen in många anmälningar riktade mot Polismyndigheten, både mot myndighetens beslut att ge tillstånd till allmän sammankomst och enskilda polisers agerande under oroligheterna. JO har nu beslutat att inte gå vidare med klagomålen.