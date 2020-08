KI: Tecken på ökad efterfrågan och produktion

BNP förväntas minska med 4,8 procent för 2020, enligt KI:s konjunkturuppdatering som publiceras i dag.

Sveriges BNP rasade med 8,6 procent under årets andra kvartal, men förväntas öka med strax under två procent per kvartal under andra halvan av 2020.

KI ser tecken på att efterfrågan och produktionen vänder uppåt. Stödåtgärderna till näringslivet haft en positiv effekt och den svenska exporten gynnas av att nedstängningarna i bland annat Europa nu har lättats på många håll. Men lågkonjunkturen fortsätter vara djup, enligt KI.

Arbetslöshet på 10 procent

”Lågkonjunkturen förblir trots detta synnerligen djup. Företagen fortsätter därför att dra ner på antalet anställda och arbetslösheten når i vinter upp till 10 procent”, skriver KI i ett pressmeddelande.

De aktiva finanspolitiska åtgärderna som relaterar till covid-19 uppgår till drygt 140 miljarder kronor, runt 3 procent av BNP, år 2020, enligt KI:s bedömning.

”För 2021 bedömer Konjunktur­institutet att åtgärder om ca 80 miljarder kronor kommer vidtas utöver vad som följer av så kallade oförändrade regler”, skriver KI i sin konjunkturuppdatering.

