Kraftig ökning av covidpatienter i Sverige

Omkring 730 personer vårdas just nu för covid-19 på sjukhus runt om i landet.

Runt 600 vårdas inom slutenvården, vilket är en ökning med över 100 personer jämfört med veckan innan och den högsta siffran sedan slutet av maj, visar SVT:s sammanställda statistik.

Ökning i 13 regioner

Antalet patienter har ökat i 13 av landets 21 regioner under den senaste veckan. Bland annat i Sörmland där man sett en fördubbling. Där vårdas nu 17 personer med covid-19, enligt regionens senaste statistik.

I Västra Götaland har antalet ökat med ungefär 50 procent efter nyårshelgen. Det har gått från 97 till 148 sedan i onsdags, enligt regionens senaste siffror som presenterades på måndagen.

Även inom intensivvården har antalet coronapatienter ökat, från 99 till 121 under den senaste veckan. Det är den högsta siffran sedan juni, visar statistik från Svenska Intensivvårdsregistret.

I Stockholm är läget nu ansträngt.

– Det är helt fullt. I hela Stockholm, på alla akutsjukhus, alla intensivvårdsavdelningar och alla geriatriker, säger akutläkaren Lina Stålhane till P4 Stockholm.

Antalet coronafall ökar

Flera regioner rapporterar även om stigande smittotal. I Västerbotten steg antalet nya fall förra veckan till samma nivå som i mars i fjol och i Örebro och på Gotland konstaterades fler coronafall vecka 52 än under någon annan veckan under pandemin. I Örebro rapporterades 1 694 coronafall in och på Gotland 390. I Västerbotten 746 nya fall.

– Det är många som träffats i stora sällskap i samband med julen, det kan vi se, säger Therese Thunberg, tf smittskyddsläkare på Region Västerbotten, till SVT Nyheter Västerbotten.