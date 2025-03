Kraftig ökning av mässling i Europa – högsta antalet fall på 25 år

Mässlingsfallen i Europa har generellt minskat sedan 1997, då cirka 216 000 fall rapporterades i regionen. Antalet registrerade fall var på en lägstanivå under 2016, då endast 4 440 smittades av virussjukdomen.

Ett uppsving sågs under 2018 och 2019 men under 2024 skedde en kraftig ökning, med totalt 127 350 fall i 53 länder i Europa och Centralasien, enligt en analys från Unicef och WHO. Det är dubbelt så många som registrerades 2023 – och det högsta antalet sedan 1997.

– Vi har en allvarlig situation, det här är den högsta siffran på 25 år, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare på Unicef Sverige.

Färre har vaccinerats

Nästan hälften av de drabbade, 43 procent, var barn under fem år.

Unicef och WHO pekar ut pandemin som huvudorsak till ökningen, då många länder gjorde uppehåll i sina rutinvaccinationer av barn.

– Men redan innan, i många länder, såg man inte till att hela befolkningen fick tillgång till vaccinet, säger Baralt.

Under 2023 fick 500 000 barn i Europa och Centralasien inte sin första dos av mässlingsvaccinet.

Samtidigt har vaccinationstäckningen, enligt organisationernas rapport, minskat i de flesta länder i regionen – till under 95 procent vilket är vad som behövs för att uppnå flockimmunitet.

Rumänien är det land som i fjol hade flest rapporterade mässlingsfall (30 692), följt av Kazakstan (28 147).

”Inget land kan vara helt säkert”

Sverige hade flest registrerade fall i Norden (37), och det högsta antalet i landet på många år, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Det rör sig framförallt om personer som rest utomlands och tagit med sig smittan hem.

– Inget land kan vara helt säkert, man måste alltid jobba med information och kommunikation om vaccinationer, hur viktigt det är, men också se till att alla grupper i samhället nås av vaccination, säger Pernilla Baralt.

Tina Crafoord, chef för vaccinationsprogrammen på Folkhälsomyndigheten, säger att de globala siffrorna är oroande men att man i dagsläget inte behöver vara rädd för mässling i Sverige.

– Här har vi ganska konstanta siffror över tid.

Unicef och WHO nämner även en ökad skepsis mot vaccin och desinformation på sociala plattformar som andra orsaker till den minskade vaccintäckningen i vissa grupper.

– Det är ett enormt arbete som vi och andra får lägga ner, att få ut fakta i relation till tyckande, säger Pernilla Baralt på Unicef Sverige.