Kraftig ökning i användandet av automatvapen vid dödligt våld

I den senaste forskningsrapporten från Brå som publicerades under torsdagen, har man studerat förekommandet av dödligt våld i den kriminella miljön, under åren 2005-2017. Under tidsperioden finns 216 registrerade fall av denna sort.

Sedan mitten på 00-talet har användningen av skjutvapen ökat stadigt och är i dag nästan lika vanligt som kniv, vad gäller allt dödligt våld i Sverige. Men tittar man specifikt på den kriminella miljön har skjutvapen alltid varit en förekommande aspekt, enligt Jonas Öberg, utredare på Brå som tagit fram rapporten.

Antalet patronhylsor och skottskador har fördubblats

Men användandet av automatvapen i denna miljö har ökat kraftigt sedan 2013, enligt studien.

– Automatvapen förekom knappt under den första delen av undersökningsperioden (2005-2012), medan vid slutet av perioden (2013-2017) så utgör de drygt en fjärdedel av alla fall med skjutvapen, säger Jonas Öberg.

Dessutom har antalet patronhylsor på brottsplatser, samt antalet skottskador på brottsoffer vid dödligt våld i kriminella miljöer fördubblats under perioden 2011-2018, enligt Brå:s hänvisning till Polismyndigheten region Stockholm.

– Polismyndighetens kartläggning bekräftar vår bild att automatvapen har blivit vanligare. Det har skett en förgrovning av våldsbrotten, säger Jonas Öberg.

Inte värre än under 90-talet

Det dödliga skjutvapen-våldet sker oftast utomhus och kan förekomma på allmänna platser där mycket folk rör sig, oftast i storstadsregionerna. Enligt forskningsrapporten har 35 procent ägt rum i region Stockholm, 26 procent i Västra Götaland, 23 procent i Skåne och drygt 16 procent i övriga landet.

Rapporten noterar dock att nivån är fortfarande lägre än under 90-talet. Men att huvudorsaken bakom ökningen av dödligt våld under senare år beror på konflikter i den kriminella miljön.