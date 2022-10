Partiröster om Ulf Kristersson: Han är för långsam och obeslutsam

Politikbyrån har ringt runt till ett antal personer som jobbar eller jobbat nära Kristersson och hört oss för om den blivande statsministern. Och det är många lovord – han beskrivs som en glad och familjekär person med ett brinnande engagemang.

Tidigare KD-ledaren Göran Hägglund var minister i socialdepartementet tillsammans med Kristersson och har bara goda minnen.

– Han är en mycket kompetent person med en väldigt stark vilja att lära sig nya saker. Det kombinerat med uthålligheten tror jag är viktiga egenskaper, säger han.

Ett hett humör: ”Det skreks högt”

Många personer som Politikbyrån pratat med beskriver Ulf Kristersson som en politiker som kan tappa humöret.

– Han har ett temperament där han tappar tålamodet väldigt snabbt. Jag stod utanför ett möte och hörde hur det skreks högt därinne där Ulf var, säger en person som Politikbyrån varit i kontakt med.

Men även om Ulf Kristersson kan ha ett hett temperament, anses han ha lätt för att gå vidare.

– Jag upplever inte att han är långsint. Han brusar upp, blir arg och sen är det över, säger en tidigare medarbetare.

Långsam och obeslutsam

De tillfrågade vittnar om att Ulf Kristersson ställer höga krav på både på sig själv och sina medarbetare. Han beskrivs som pragmatisk, engagerad och vetgirig.

Samtidigt uppger närmare tio personer som jobbat nära honom att M-ledaren har en tendens att vara lite lat när det kommer till att söka egen information och faktakolla.

– Han tar mycket hjälp av anställda för att ta fram fakta och frågor. Under SVT:s partiledarutfrågning hade han inte koll på hur vissa siffror tagits fram. Det verkade göra honom irriterad, berättar en person.

Ett annat återkommande omdöme är att han har en tendens att överanalysera och är långsam i vändningarna när beslut ska fattas.

– Han är inlyssnande, väldigt sällan han har en my way or the highway. Men han resonerar och tänker också för länge, vilket gör honom obeslutsam, säger en person som befunnit sig i Moderaternas absoluta toppskikt.

Ulf Kristersson har avstått att kommentera påståendena som framkommer i programmet.