På spåret-profilen om det okända dansnumret med Kristersson: ”Det blev en succé”

Det var när S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna skulle sätta upp en kabaret som Ulf Kristersson och Fredrik Lindströms väg korsades.

– Vi var så långt ifrån varandra kulturellt som man kan tänka sig. Jag var lite hårdrockare och han var väldigt långt gången i sin politiska karriär redan då som 17-åring, säger programledarprofilen Fredrik Lindström.

Trots det kanske lite svalare intresset för show blev det till slut ett framträdande med 60-talshitten ”You were made for me” av Freddie and The Dreamers. Men det var inte helt enkelt enligt Fredrik Lindström.

– Vi försökte övertyga Ulf att han var lik den där Freddie. Han var lite kort, hade glasögon och liknande bågar. Och till min stora förvåning lyckades vi övertyga honom till att göra ett nummer där han dansade och agerade till den där låten, säger Fredrik Lindström.

