Larmet: Priset på el kan trefaldigas efter årsskiftet

Priserna på el har varit låga under julhelgen, till skillnad från förra årets höga nivåer. I år har det legat på drygt 30 öre per kilowattimme. Men kallare väder drar in och det kommer påverka priset avsevärt.

– Runt trettonhelgen och arbetsdagarna därefter kan det bli priser runt en krona per kilowattimme, säger Christian Holtz, energimarknadsanalytiker, till SVT.

De höjda elpriserna kommer hålla i sig så länge det är kallt och vindstilla, tror Christian Holtz. Höjda gaspriser påverkar också elpriset och får det att stiga. Oron för situationen i Mellanöstern får i sin tur gaspriset att öka och det gick under onsdagen upp sex procent.

Skatten höjs också

När klockan slår midnatt på nyårsafton höjs dessutom elskatten. Den följer inflationens takt och höjs därför med 9,2 procent – vilket räknat i kronor och ören blir 4,5 öre per kilowattimme, enligt DN.

– Elskattehöjningen innebär runt en tusenlapp per år i elprishöjning för en vanlig villa, säger Ann-Catrin Dahlbom på elhandelsföretaget Elskling till tidningen.

Mer stabil elmarknad

Lika höga elpriser som förra årets rekordhöga är dock inte att vänta. Christian Holtz påpekar att gaslagren runtom i Europa är mer välfyllda vilket gör att vi inte är riktigt lika känsliga för vädrets makt.

– Situationen är en helt annan det här året. Även om det blir en kall vinter är det mer stabilt i år så jag tror inte att vi kommer se lika höga priser som förra året, säger han.