Löneskillnader mellan könen fortsätter att minska

Rapporten är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2018 och visar att genomsnittslönen i Sverige för året var 34 600 kronor. Högst lön hade manliga tjänstemän i privat sektor med en genomsnittslön på 46 400 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 26 600 kronor.

Kvinnor och mäns löneskillnad sjönk med 0,6 procentenheter till 10,7 procent mellan 2017 till 2018. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 5,6 procentenheter.

I genomsnitt har kvinnors löner stigit med 3,6 procent per år sedan 2005, medan männens stigit med 2,9 procent per år under samma period.

I rapporten studeras också pendling, lön och kön. Det visar sig bland annat att män pendlar längre än kvinnor, högutbildade längre än lågutbildade och heltidsarbetande längre än deltidsarbetande liksom att det finns en samvariation mellan pendlingsavstånd och lönenivå.

Det är skillnad på lön och inkomst. Lön är ersättning för utfört arbete under en given tidsenhet, till exempel en månad eller timme, medan inkomster innehåller ersättningar under en given tidsperiod, ofta ett år. Inkomst påverkas, till skillnad från lön, av hur mycket man arbetar, om man arbetar övertid och om man är frånvarande från arbetet. Inkomst analyseras inte i rapporten.

Källa: Medlingsinstitutet