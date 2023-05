Forskarna bakom världens största lyckostudie: Det gör oss lyckliga

The Harvard Study of Adult Development startade för 80 år sedan i USA och är den längsta studien i världen om just lycka. Resultaten, som publiceras i boken “The Good Life”, är tydliga: Det är nära och goda relationer som gör oss lyckligast.

– Jag tror att det som förvånar folk mest är att pengar spelar väldigt lite roll i slutskedet av livet. Många av deltagarna har ångrat att de fokuserat för mycket på sina karriärer istället för sina vänner och familjer, säger Marc Schulz, professor i klinisk psykologi vid Harvard.

Goda relationer förlänger livet

Marc Schulz och hans medforskare Robert Waldinger lyfter även vikten av det som de kallar ”social fitness”, alltså att man måste träna upp sina relationer. Detta täcker allt från att medvetet anstränga sig i de relationer som ger energi till att småprata med främlingar i kollektivtrafiken. Sådant gör att vi mår bättre både mentalt och fysiskt.

Studien visar till och med att de som har bättre relationer vid 50 års ålder både är gladare och friskare vid 80. De lever dessutom längre.

Finland lyckligast i världen

Den årliga internationella rapporten The World Happiness Report mäter nivån på bland annat socialt stöd, inkomster, personlig frihet och korruption. I årets rapport återfinns alla de nordiska länderna på topp tio och Finland kammar hem förstaplatsen för sjätte året i rad.

Turistorganisationen Visit Finland menar att det beror på finländarnas relation till naturen, livsstilen och bastukulturen. Nu vill de sprida sitt lyckorecept. Om tre veckor anordnar organisationen en så kallad ”masterclass of happiness”. Personer från 190 länder har sökt och 14 personer har antagits för att besöka en lyxresort i det finska insjöområdet.

Hör arrangören Heli Jimenez berätta mer om Finlands lycko-masterclass i klippet ovan – och hör mer om varför vi i dag inte är lyckligare i veckans Idébyrån.